Internationaal gezochte drugsbaron opgepakt op Schiphol

De politie heeft op Schiphol vrijdag een van ‘s werelds meestgezochte criminelen gearresteerd. Het gaat om Tse Chi Lop een 57-jarige Canadees van Chinese afkomst die aan het hoofd staat van een internationaal drugsimperium. De politie bevestigt de arrestatie zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf.

In 2019 dook de naam Tse Chi Lop voor het eerst op in een Australisch onderzoek naar zijn organisatie. Het Sam Gor-syndicaat, dat wordt geschat op een waarde van 22 miljard dollar (ruim 18 miljard euro), houdt zich met name bezig met de smokkel van heroïne en crystal meth in meerdere landen in Azië. De Canadees reisde heen en weer tussen Macau, Toronto, Hongkong en Taiwan. Hij werd door meerdere landen gezocht; hij stond op een lijst met meestgezochte criminelen van Interpol en was volgens de krant al langer op de vlucht.

De arrestatie op Schiphol kon worden verricht dankzij nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Australische opsporingsdiensten. Tse zit in voorlopige hechtenis, terwijl de procedure in gang wordt gezet om hem uit te zetten naar Australië. De politiewoordvoerder kon desgevraagd geen mededelingen doen over de vlucht waarop Tse zich voor zijn aanhouding bevond.