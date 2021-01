Hoekstra: ‘VVD heeft beloftes gebroken’

Ruim vijftig dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan bij het CDA de handschoenen uit. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra opende deze zaterdag bij de aftrap van de campagne de aanval op de VVD en diens lijsttrekker Mark Rutte. Hoekstra sprak over hoe „de Nederlandse belofte” een „gebroken belofte” was geworden: „de erfenis van tien jaar VVD”. En: „Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is.” Het is voor het eerst dat Hoekstra zich zo kritisch uitlaat over de VVD.

Dat deed hij vanuit een symbolische locatie: het Klokgebouw in Eindhoven – een voormalige fabriek van Philips. Juist dat bedrijf was de rode draad geweest voor de VVD tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in 2019. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff had toen verteld over de ‘Philips-samenleving’, waarin het bedrijf „zorgde voor zijn medewerkers en zijn omgeving”. Dijkhoff probeerde de afgelopen jaren de VVD te positioneren als de partij die opkwam voor de middenklasse – en niet de multinationals.

En het is die middenklasse waar Hoekstra zich in zijn verhaal ook op richtte. De gebroken belofte van tien jaar VVD, zei hij in Eindhoven, „treft de middenklasse het hardst”. Hij wil een „nieuw perspectief voor de middenklasse”.

Dat Hoekstra de VVD zo uitdrukkelijk tot tegenstander wil maken, is een strategische keuze. De partij van premier Mark Rutte staat op eenzame hoogte in de peilingen – met 41 tot 45 zetels in de Peilingwijzer, een afgewogen gemiddelde van I&O Research, Ipsos en Kantar. Het zou het CDA erg goed uitkomen als het in de laatste weken voor de verkiezingen tot een tweestrijd komt, waarbij de christendemocraten zich als alternatief voor het beleid van de liberalen kunnen plaatsen. Voorlopig is er van een tweestrijd geen sprake – na de VVD is de PVV (18 tot 22 zetels) in de peilingen het grootst. Het CDA volgt daarna met 16 tot 20 zetels, dat aantal is gegroeid sinds Hoekstra minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) opvolgde als lijsttrekker.

Bij de VVD horen ze u en denken ze: dit is ons verhaal.

Hoekstra: „Dan zou ik ze aanraden om nog eens goed in hun programma te kijken. Ze zijn altijd voor veel flexibele arbeid en zzp’ers geweest. Ze hebben aan de wieg gestaan van het leenstelsel. En dat mag – ik vind het alleen een fundamenteel verkeerde keuze. Het was niet óns congres waarin 48 procent van de leden voor legalisering van softdrugs was. Het zijn typisch onderwerpen waar we het fundamenteel over oneens zijn. Ik ben ook hartgrondig voorstander van het vrouwenquotum. Dat heb ik toegevoegd aan het verkiezingsprogramma. Ik vind het beschamend dat vrouwen in dezelfde banen vaak minder betaald krijgen en dat het ons na twintig jaar lang ouwehoeren niet gelukt is om dat probleem aan te pakken. Dat geldt ook voor anoniem solliciteren. Het is oneerlijk dat je anders wordt behandeld als je Hoekstra heet of een allochtone achternaam hebt. Daar ligt een belangrijke opdracht.”

U zet zich zo af tegen de VVD, kan u dan wel aan dezelfde formatietafel aanschuiven?

„Dat is voor na de verkiezingen. Nederland was, is en zal een land van minderheden blijven. Ik ben ervan overtuigd dat wij het bij de verkiezingen goed gaan doen, maar de kans op 76 zetels lijkt me niet zo heel groot. Iedereen die een relatie, kinderen, buren heeft, weet: het leven bestaat uit compromissen. Nu is het belangrijk om te schetsen waar je voor of tegen bent.”

Uw partij regeert bijna vier jaar mee. Wat is de CDA-stempel op het huidige kabinet?

„Ik denk dat we een levensgroot probleem hebben met de georganiseerde misdaad en dat we een Deltaplan nodig hebben om het aanvreten van de rechtstaat tot een halt te roepen. Grapperhaus (minister van Justitie, red.) heeft een taskforce opgericht om dat aan te pakken. Op mijn eigen portefeuille is die stempel te zien aan het ondersteunen van de middenklasse, de kleine ondernemers. We hebben er alles aan gedaan om bedrijven overeind te houden en daarmee banen te houden in de coronacrisis.”

Was dat niet gebeurd in een kabinet zonder het CDA?

„Dat weet je nooit, what if history bestaat niet. Het is natuurlijk iets waar ik me erg hard voor heb gemaakt. Ik heb eerder in speeches al vaak gepleit om de middenklasse als ruggengraat van de samenleving meer perspectief te bieden. In de onderhandelingen voor steunpakketten hebben wij steeds over zzp’ers gezegd: jongens, dat gaat niet goed. Als het goed gaat met de economie is er geen vuiltje aan de lucht. Maar als het tegenzit, en dat zag je acuut half maart, zijn zij de eersten die thuiszitten zonder inkomen. Dan zie je de waarde van een vast contract.”

Het CDA of voorlopers daarvan, hebben in de dertig naoorlogse kabinetten drie keer niet meegeregeerd. Uw partij zat er al die tijd bij.

„Het probleem van de flexbanen was er twintig jaar geleden niet. Het probleem van de basisbeurs was er tien jaar geleden niet. Het probleem van georganiseerde misdaad was er, in deze mate, ook echt niet tien of twintig jaar geleden. Ik ga niet doen alsof het alleen de verdiensten van het CDA zijn dat het er toen niet was. Maar de groeiende onzekerheid bij de middenklasse, dat is van de laatste tien of twintig jaar. Die gaat over het krijgen van een pensioen of een vaste baan, het laten studeren van je kinderen. En over de kwaliteit van het lezen- en rekenonderwijs.”

In november had het CDA een paginagrote krantenadvertentie waarin het zich als middenpartij positioneerde tussen de twee uitersten Joe Biden en Donald Trump. Staat u daar achter?

Stilte. Dan: „Sommige advertenties uit het verleden kunnen nóg beter.”