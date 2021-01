Doe de scholen weer open, te beginnen bij groep 3

Ik dacht: laat ik eens kijken wat ervoor nodig is om de basisscholen weer veilig open te krijgen. Of in ieder geval gedeeltelijk, voor de zesjarigen uit groep 3 bijvoorbeeld, voor wie Zoom niet volstaat nu ze moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Uiteraard moeten kwetsbare leerkrachten en hun familie worden beschermd en moet de uitdijende noodopvang zo veilig mogelijk zijn.

Ik vind het namelijk een beetje uitzichtloos worden. De Britse variant lijkt ons allemaal ietsje besmettelijker te maken – kinderen zijn in dit verband plots ook wezens om rekening mee te houden – en de kans dat het virus zich via ‘superspreader-events’ verspreidt, groeit. We merken er nog niet veel van, maar het aandeel van deze variant groeit hard: vorige week 5 procent, nu 10 procent, volgende week misschien wel 20 procent. Het verbod op passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk dat het kabinet woensdag doorvoerde, is symboolpolitiek; alleen al deze week hadden naar schatting vierduizend Nederlanders de Britse variant onder de leden.

Hoe gaan we klassen met dertig kinderen realiseren zonder het reële risico te lopen een corona-brandhaard te stichten? Het onderwijs kan niet wachten tot we allemaal gevaccineerd zijn. Hoe filter je de meest besmettelijke individuen uit een klas? Welke methode is acceptabel, uitvoerbaar, niet ontwrichtend, niet arbeidsintensief en betaalbaar? Het systeem hoeft niet honderd procent waterdicht te zijn, het volstaat als het risico tien keer wordt verkleind.

Je komt dan al snel uit bij de zogenaamde antigeen-sneltest. Voor 150 euro koop je 25 stuks van het door virologen goedgekeurde type. Je geeft elk kind een stokje op een schoolplein (een aantal onderzoeken laat zien dat zo’n neusstokje net zo goed werkt als de stok van zo’n hersenkietelende GGD-medewerker), leert ze het ding drie centimeter diep tegen hun neusslijmvlies rond te draaien, bedenkt er een vrolijk vijftien seconden durend liedje bij. Het kind stopt het stokje terug in het buisje, levert het in bij een in plastic verpakte luizenmoeder of -vader die een korte omscholing heeft genoten via YouTube. Die druppelt het vervolgens op zo’n kaartje en tien minuten later huppelt het kind naar zijn klaslokaal.

Simpel toch? Ik belde eens rond om informatie te verzamelen bij mensen met ervaring met dit soort logistiek. Maar al snel klonk het bekende toontje.

Ho ho ho, dat gaat zo maar niet, mevrouwtje. Daarvoor verwijs ik u naar de richtlijnen van het RIVM voor zelfingerichte testlocaties. Daar staat nadrukkelijk dat elke testlocatie onder supervisie moet staan van een BIG-geregistreerd arts. Die draagt de medische eindverantwoordelijkheid (lees: aansprakelijkheid, lees: indekken, lees: juristen, tuchtraden, schorsingen, kapotte reputaties, de beroepsgroep die schande spreekt, eeuwige schaamte). U bent straks verantwoordelijk voor het gehele proces van registratie, testafname, rapportage, privacy, melding ‘als ware hij het laboratorium’ en nazorg.

En dan hebben we het nog niet gehad over het afvoeren van al dat medische afval. Daar had u zeker niet aan gedacht? Naast de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd kijkt de Inspectie Leefomgeving en Transport ook mee, mevrouw! Zo’n stokje zit natuurlijk vol potentieel infectieus materiaal, levensgevaarlijk. En u dacht dat een vuilniszak volstond?

Dat je volgens dezelfde gedachtegang dit hele land wel hygiënisch verpakt in een blauwe medisch afvalbak kon afvoeren, deed niet ter zake. Veiligheid en kwaliteit stonden voorop, evenals de administratieve borging van de processen en het beschermen van de privacy, zeker wanneer het om minderjarigen gaat.

Met die aspecten mag niet gemarchandeerd worden. Nee, er valt tot nu toe maar met één kwaliteit te marchanderen: die van het onderwijs.

Ik bewaar mijn excel-sheetje met de oorspronkelijke naïeve berekening nog even. Het kan vast goedkoper – ik lees graag uw ideeën. Zelf kom ik op 70.000 euro aan tests alleen om de groepen drie, de kinderen in de noodopvang en de leerkrachten om de dag te testen, tot aan de zomervakantie. Dat lijkt veel. Totdat je je afvraagt wat het eigenlijk kost om ze niet te testen. Dan lijkt het plotseling heel weinig.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021