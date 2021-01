Bekende Britten over ouderschap

De Brit Nikesh Shukla, auteur van de bestseller The Good Immigrant, stelt in zijn interviewpodcast Brown Baby grote vragen over opvoeden. Hoe praat je met kinderen over racisme, rouw en klimaatverandering? Ja, superserieuze thema’s, maar ze worden met Britse humor besproken en dat leidt tot hartverwarmende, troostende gesprekken over ouderschap. Het is heerlijk en herkenbaar om bekende schrijvers, muzikanten en acteurs te horen over de momenten dat ze faalden als ouder. En dat ze niet van plan waren om kinderen te krijgen, maar heel dronken werden met Kerst. En dat de dochters van zanger Jay Sean altijd zo bruut en onbeschaamd eerlijk zijn. „Oh pap, wat ben je toch saai.”

Opvoeden 1 afl. van 54 min. Acast

