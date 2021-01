Amerikaanse tv-presentator Larry King (87) overleden

De Amerikaanse tv-presentator Larry King is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt op zijn Twitteraccount. De journalist werd begin deze maand met het coronavirus opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles, waar hij later overleed.

King werkte 25 jaar bij CNN, waar hij de talkshow Larry King Live presenteerde. Nadat hij in 2010 bij de nieuwszender vertrok, begon hij de online talkshow Larry King Now, die tot op heden werd uitgezonden door de digitale zenders Hulu en Ora en het Russische RT. Veel Amerikanen vonden het kwalijk dat hij bij de Russische zender had getekend.

King, die ook een verleden heeft als radiopresentator, had al langer gezondheidsproblemen. In 2019 kreeg hij een beroerte en moest hij worden gedotterd. Twee jaar eerder maakte de tv-host bekend te zijn behandeld voor longkanker. In een eerdere fase van zijn leven kampte hij met prostaatkanker en diabetes type 2.

De Russische president Vladimir Poetin, die meermaals door King werd geïnterviewd, prijst King in een reactie op zijn dood voor zijn „grote professionaliteit”, meldt staatspersbureau Ria. Hij zegt Kings „onbetwistbare journalistieke gezag” altijd te hebben gewaardeerd.