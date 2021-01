Zwarte grijze zeehond

Twee grijze zeehonden in het nieuws: een zeldzame zwarte en een opstandige.

Naam: grijze zeehond of kegelrob Wetenschappelijke naam: Halichoerus grypus Leefplek: koudere delen van de Atlantische Oceaan, Noordzee, Waddenzee Uiterlijk: donkergrijs met zwarte vlekken (vrouwtjes iets lichter), tot 3 meter en 350 kilo, spitse snuit Leeftijd: tot 50 jaar Eet: vis, schaal en schelpdieren Opvallend: net als de gewone zeehond regelmatig in Nederland te zien

Zondagavond kreeg de Zeeuwse politie een melding dat er een agressieve zeehond lag op de Brouwersdam, tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Het dier is van de weg getild met een draagbaar en naar een zeehondencrèche gebracht.

Grijze zeehonden staan erom bekend dat ze agressiever zijn dan gewone zeehonden, dus heel uitzonderlijk was het voorval niet. Bijzonderder was de zwartgekleurde zeehondenpup die bij dezelfde crèche werd binnengebracht, nadat ze in verzwakte toestand bij Noordwijk was aangespoeld. De pup, ‘Melanie’, heeft melanisme. Ze produceert een overdaad aan melanine, het pigment dat voor de donkere kleur zorgt.