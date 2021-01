Zes Amsterdamse toeristenwinkels gesloten voor faciliteren dealers

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft zes toeristenwinkels nabij Amsterdam Centraal laten sluiten voor het faciliteren van drugshandel. Dat meldt de gemeente Amsterdam vrijdag. In de winkels, die van buiten souvenirs en tabak leken te verkopen, waren onder meer spullen te vinden waarmee drugs versneden, afgewogen en verpakt kunnen worden. Ze zijn per direct en voor onbepaalde tijd gesloten.

De politie kwam de spullen op het spoor na onderzoek naar een souvenirwinkel bij de Dam, die eerder al werd gesloten. Alle winkels bleken producten in te kopen bij dezelfde groothandel. Volgens de gemeente waren de verboden spullen bepaald niet verborgen: ze stonden uitgestald op tafeltjes en in vitrinekasten. De producten waren volgens de gemeente bestemd voor drugsdealers; vooral lieden die harddrugs verkopen.

Het Parool meldt dat de winkels onder meer stashcans verkochten, waar drugs in verstopt kunnen worden. Volgens de krant zijn vijf van de zes zaken eigendom van een lid van een beruchte Pakistaanse familie, de 54-jarige S. C. Zijn advocaat had liever gezien dat de gemeente in gesprek was getreden met de winkeliers zodat ze hun assortiment hadden kunnen aanpassen. Ze zouden daartoe best bereid geweest zijn, zo zegt hij tegen Het Parool.

Openbare orde

De zes winkels aan de Amsterdamse Nieuwendijk zijn gesloten omdat ze, in strijd met de Opiumwet, drugshandel zouden faciliteren. Bovendien ziet de gemeente de verkoop van de verboden spullen als een „inbreuk op de openbare orde en veiligheid”, ook omdat de souvenirwinkels met drugsdealers als clientèle criminele activiteiten zouden aantrekken.

De gemeente Amsterdam sluit ieder jaar vele tientallen panden om veiligheidsredenen, hoewel het meestal om woningen gaat. Aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat er drugs geproduceerd of verkocht worden, ergens wapens aanwezig zijn of illegale activiteiten plaatsvinden. Dit jaar zijn er (inclusief de zes winkels aan de Nieuwendijk) voor zover bekend elf panden gesloten door de Amsterdamse burgemeester.