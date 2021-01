Wachten op geluid

De Professional Golfers’ Association had Donald Trumps golfbaan in Bedminster aangewezen als locatie voor het PGA Championship in 2022, maar nadat zijn kiezers onder zijn bezielende leiding het Capitool hadden bestormd, kwam de golfbond daarop terug. Na de bestorming zei de PGA-directeur: „Gezien de tragische gebeurtenissen van afgelopen woensdag vinden we dat we Bedminster niet langer als locatie kunnen gebruiken. Dit is het enige juiste besluit.”

Ik spitste mijn oren in afwachting van het geluid dat je altijd na een treffen tussen sport en politiek hoort. Het bleef stil tot de FIFA-baas Gianni Infantino sprak. Hij zei: „Gezien de tragische gebeurtenissen bij het bouwen van de stadions en de corruptie die aan de basis lag van de toewijzing van het WK, kunnen we Qatar niet langer als locatie gebruiken voor ons mooie kampioenschap. Dit is het enige juiste besluit.”

Geintje. Ik hoorde nog steeds niks.

In de verte sprak de woordvoerder van de Australian Open. Die zei dat het gezien de opwarming van de aarde en het onlangs afbranden van Australië, de organisatie het niet langer verantwoord vindt een rol te spelen in het transport per privéjet. Wie zich in privévliegtuig laat invliegen, wordt van deelname uitgesloten.

Geintje. Ik moest toch wat terwijl ik op het welbekende geluid wachtte. U weet wel welk geluid ik bedoel: je hoort het al als sport maar in de buurt van maatschappelijke kwesties komt. Clashen zoals op die golfbaan na het Capitool, is daarvoor niet eens nodig. Zelfs nu de bestormers opgepakt zijn of in hun bunker zitten en Trumps bestormtools afgenomen zijn, hoor ik het nog steeds niet. Dat geluid, u weet wel, van die zachte heelmeesters die hard verkondigen dat je sport te allen tijde van politiek moet scheiden. Dat je de sport, ongeacht het onrecht, niet kunt vragen om standpunten.

Toch deed de PGA wat de FIFA en het IOC altijd weigeren: hun winkel verhuizen. Ik geloof dat we naar een toekomst gaan waarin dat vaker zal gebeuren. Ondanks alles wordt het moreel besef van de mensheid groter, niet kleiner.

Wat mij verraste was dat de PGA in die reis vooraan liep. Dat golf niet eensgezind was in het de rug toekeren naar de belager van het Capitool werd duidelijk toen hij vlak voor vertrek twee topgolfers het Witte Huis in floot: Annika Sörenstam en Gary Player gingen zitten, rolden en bleven liggen met de buik omhoog om twee medailles voor ik weet niet wat opgespeld te krijgen. Bill Belichick, coach van de New England Patriots, zei nee dank u voor dezelfde glimmer.

Misschien moet Trump met de FIFA praten. Die is voor de juiste prijs wel bereid een kampioenschapje bij hem te houden, die golfbanen kunnen dan tijdelijk worden omgebouwd tot voetbalvelden, uiteraard door illegale arbeiders, Mexicanen of Nepalezen, het verschil zal zowel de FIFA als Trump worst wezen.

Nog steeds hoor ik de wereld niet tegen de PGA roepen dat ze politiek en sport te allen tijde moet scheiden, dus noteer ik maar dat dat niet telt als we het over de politiek van de Verenigde Staten hebben.

Carolina Trujillo is schrijfster.