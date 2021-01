‘Veel extra geld nodig tegen onvermijdelijke gevolgen klimaatverandering’

Wereldwijd moet er de komende jaren veel meer geïnvesteerd worden om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd rapport van het in Nederland gevestigde Global Center on Adaptation (GCA). Volgens het rapport is een vervijf- of zelfs vertienvoudiging van de huidige investeringen nodig, tot 300 miljoen dollar (246,8 miljoen euro). Dat is nodig om landen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering die sowieso optreden, ondanks het terugdringen van de wereldwijde CO₂-uitstoot. De organisatie houdt maandag een top met wereldleiders over de aanpak van zulke gevolgen.

Volgens de onderzoekers heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat momenteel minder geld wordt uitgegeven aan klimaatadaptatie. Dat is voornamelijk voor landen in ontwikkelingsgebieden een probleem, omdat zij economisch relatief hard geraakt zijn door de coronacrisis en de gevolgen van klimaatverandering ook moeilijker kunnen opvangen. De onderzoekers stellen dat alle continenten en regio’s hun eigen uitdagingen op het gebied van klimaatverandering zullen hebben. Dat varieert van een toename van extreme regenval en een stijgend zeeniveau in Europa, tot cyclonen, stormen en overstromingen in Oost-Azië en droogte en acute waterschaarste in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Financiële instrumenten

Om meer geld vrij te maken voor klimaatadaptatie vinden de wetenschappers dat er meer publiek geld en private investeringen moeten komen. Ook pleiten ze voor de inzet van nieuwe financiële middelen om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld opties voor klimaatobligaties of initiatieven voor schuldenverlichtingen om zo meer geld beschikbaar te maken voor investeringen.

Voorafgaand aan de top van maandag hebben ruim drieduizend wetenschappers wereldwijd, onder wie ook Nobellaureaten, een verklaring ondertekend die machthebbers oproept meer te doen aan klimaatverandering en -adaptatie. „De wereld is simpelweg niet klaar om de onvermijdelijke gevolgen van onze klimaatnoodsituatie het hoofd te bieden”, zo leest de verklaring. „Tenzij we nu meer doen en ons aanpassen, zullen we meer armoede, watertekorten, landbouwverliezen en migratie zien. Met het verlies van veel mensenlevens tot gevolg.”