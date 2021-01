Van ‘boevenklok’ tot avondklok

‘De avondklok’. De term doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Dat de overheid, na al die jaren, nu heeft besloten deze opnieuw in te voeren, kan velen een wrange bijsmaak geven. Is de associatie met de oorlog terecht?

Een terugblik in de geschiedenis leert dat de oorsprong van het woord avondklok niet alleen terug te voeren is op een buitenlandse bezetter of de strijd tegen besmettelijke ziekten, die op zichzelf van alle eeuwen is.

Een middel voor ordehandhaving was het al ruim duizend jaar. Zo gingen in de middeleeuwse steden de stadspoorten dicht zodra het donker werd. Een ijle, van verre goed te horen kerkklok luidde om de bevolking binnen de stadsmuur te roepen.

De historische bronnen zijn talloos waarin de avondklok ook werd ingezet om alarm te slaan. Het signaal kreeg her en der de bijnaam ‘boevenklok’, als teken dat het gespuis de stad maar beter kon verlaten. Buiten rondhangen in het donker was strafbaar. En vaak luidde de avondklok als teken voor herbergiers dat ze de verkoop van wijn en bier moesten staken.

De uitdrukking ‘bel voor de laatste ronde’ vindt hier z’n oorsprong, evenals de bel die in sommige kroegen nog altijd boven de bar hangt. Wijnklok, bierklok en papklok zijn gangbare bijnamen voor deze avondklok. Het was onderdeel van het dagelijks leven in de middeleeuwen: luisteren naar ‘het klokje van gehoorzaamheid’, een warm bordje pap eten en allemaal naar bed (‘naar bed, zei Duimelot; eerst nog wat eten, zei Likkepot…).

Duitse bezetting

Uiteraard doet de avondklok terugdenken aan de Duitse bezetting. Per 1 november 1940 moesten Nederlanders binnen blijven tussen middernacht en vier uur ’s morgens. Later in de oorlogsjaren, vaak ook lokaal en tijdelijk, werd het collectieve huisarrest vervroegd en verlengd. Voor Joden gold vanaf juni 1942 al een verscherping van deze maatregel. Zij mochten na 20 uur de deur niet meer uit.

De Nederlandse taal kent er twee woorden voor: avondklok en spertijd, maar hun oorsprong en geschiedenis verschillen. ‘Spertijd’ roept in Nederland nog altijd negatieve associaties op; het doet denken aan onderdrukking en geweld. Een Germanisme dat in het collectieve geheugen is opgeslagen onder het trefwoord oorlogstaal: spertijd, verzet, executies, hongerwinter, moffenmeid, enz.

In Duitsland ligt dat anders. De woorden ‘Sperrzeit’ en ‘Sperrstunde’ zijn er neutraal genoeg om deel uit te maken van de huidige regeltaal tegen virusverspreiding.

In Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, het (inmiddels digitaal doorzoekbare) standaardwerk van dr. Loe de Jong, komt het woord ‘avondklok’ negenmaal en het woord ‘spertijd’ twintigmaal voor. Meestal louter als tijdsaanduiding, soms als plaatselijke, tijdelijke represaillemaatregel.

In Eindhoven, bijvoorbeeld, ontwikkelde de viering van ‘50 jaar Philips’ zich op 23 mei 1941 tot ‘een grandioos nationalistisch feest’, beschrijft De Jong. ‘Grote stoeten (..) trokken er ’s middags door de straten; luidkeels zong men vaderlandse liederen.’ Gevolg: een avondklok vanaf 20 uur. ‘Enkele honderden overtreders werden in het hoofdbureau van politie vastgehouden; velen hunner werden door de Ordnungspolizei ernstig mishandeld.’

De spertijd was bedoeld om illegale acties en verzetsdaden te bestrijden en ging gepaard met verduistering: er mocht, zodra het donker was, geen streep licht meer vanuit huizen of andere gebouwen naar buiten schijnen of zichtbaar zijn van auto- of fietslampen.

Dodelijk saai

Ook dat was bedoeld om het openbare nachtleven lam te leggen en om eventuele bombardementen van vijandige vliegtuigen te voorkomen.

De spertijd maakte het dagelijks leven dodelijk saai, de verduistering maakte die tijd levensgevaarlijk. ‘Het gaf, alles tezamen, steden en dorpen een naargeestig uiterlijk’, noteert De Jong in deel 4. ‘Bovendien raakten, vooral in de eerste bezettingswinter, vrij veel mensen te water: in Amsterdam alleen al (..) bijna vijfhonderd, van wie er 93 verdronken!’

Willem Drees, later premier, was in 1943 één van de drenkelingen. Hij verliet zijn onderduikadres in Amsterdam bij duister en dichte mist. „Wat stom!”, noteerde hij in memoires. „Moest ik hier nu verdrinken? Dat kon To (zijn vrouw, red.) er echt niet bij hebben.”

Niet exclusief Duits

Het opleggen van een spertijd bleef in de vorige eeuw overigens geen exclusief Duits instrument. Het Nederlandse bewind in ‘Indië’ greep naar dit middel in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Ook het Militair Gezag, dat in 1944 en 1945 het bestuur in bevrijd Nederland overnam, vaardigde maatregelen uit om de bevolking binnen te houden in de donkere uren.

Het verruilde het woord spertijd voor de minder beladen term avondklok. De drijfveer was overigens een andere dan die van de Duitsers: het paste in het streven naar herstel van de rechtsorde, niet van onderdrukking.

Dat deze grens tussen recht en onrecht geen absolute is, bewijst de huidige discussie over het instellen van een avondklok.

In alle gevallen, in alle eeuwen, is de boodschap uiteindelijk steeds geweest: blijf thuis, blijf binnen, schuim niet op straat, als dekmantel tegen ieder gevaar.

Brandhaard ‘Bedek het vuur’

Het Nederlandse woord avondklok kent z’n equivalent in het Frans, Engels en Italiaans als: couvre feu, curfew en copri fuoco. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘bedek het vuur’. Vroegmiddeleeuwse steden stonden vol houten bebouwing. Een onbewaakt vuur kon een complete stad of stadsdeel in de as leggen. Het veilig afdekken van een brandend vuur, kort voor ‘bedtijd’, behoorde tot de burgerplichten. Uitbraken van coronabesmetting worden nu vaak aangeduid als brandhaarden. Een associatie met het woord avondklok roept het niet direct op; met couvre feu daarentegen wel.

