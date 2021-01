Trip naar ic wegens geïnjecteerde paddothee

Een experiment met paddo’s eindigde voor een 30-jarige Amerikaanse man in een trip naar de intensive care. Medische wetenschappers uit Phoenix, Arizona beschrijven in het Journal of the Academy of Consultation-Liasion Psychiatry hoe deze ‘Mr X’ (zoals hij in de publicatie wordt genoemd) was gestopt met inname van medicijnen voor zijn bipolaire stoornis, en vervolgens was begonnen met inname van kleine hoeveelheden LSD en psilocybine – de werkzame stof die in diverse soorten paddestoelen voorkomt.

Mr X maakte zodoende paddothee, die hij besloot door een katoenen watje te filteren en daarna bij zichzelf te injecteren. En daar ging het mis. Na een paar dagen had hij onder andere last van diarree en geelzucht, en spuugde hij bloed. Zijn nieren, longen en lever begonnen het te begeven, en hij verkeerde in een zogeheten septische shock: Brevibacillus-bacteriën in zijn bloed zorgden voor een verhoogde hartslag en verlaagde bloeddruk.

Familie van de man, die hem in die staat thuis aantrof, bracht hem naar de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis. De man verkeerde in verwarde staat, maar het is de artsen niet duidelijk of dat kwam door de psilocybine-effecten of door de ziekteverschijnselen. Of de injectie van Mr X met paddothee überhaupt een psychedelisch effect had, blijft dus onduidelijk.

In het ziekenhuis bleek bovendien dat er iets raars aan de hand was met zijn bloed: dat was aan het klonteren. De artsen namen kweekjes van het bloed en ontdekten dat de paddestoelen van de soort Psilocybe cubensis, waarmee de man zichzelf had geïnjecteerd, ook daadwerkelijk in het bloed groeiden.

De man kreeg antibiotica en antischimmelmedicijnen toegediend, en werd tijdelijk beademd omdat er vloeistof in zijn longen was terechtgekomen. Maar hij overleefde, en is na 22 dagen (waarvan 8 op de intensive care) uit het ziekenhuis ontslagen. Wel slikt hij nog altijd medicijnen.

Het injectie-idee van de man was niet helemáál uit de lucht gegrepen: in 2018 verscheen in het tijdschrift Neuropharmacology een artikel waarin stond vermeld dat artsen incidenteel psilocybine via een injectie hebben toegediend, onder andere om depressieve klachten te behandelen. Maar in die gevallen gebeurde het altijd onder medisch toezicht, en bevatte de injectievloeistof ook geen paddestoelensporen (alleen psilocybine). De conclusie blijft dan ook: don’t try this at home.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap