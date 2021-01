Tbs met dwangverpleging voor doodsteken 18-jarige in Oss

De 26-jarige Soedanese Ayoub Y. is vrijdag schuldig bevonden aan het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt in Oss. Hij is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Ook moet Y. een schadevergoeding van zo’n 40.000 euro betalen aan de nabestaanden van Van der Rakt.

Volgens de rechter lijdt Y. aan een posttraumatische stressstoornis en schizofrenie, waarschijnlijk voortkomend uit zijn verleden in Soedan. Daarom is Y. geheel ontoerekeningsvatbaar verklaard en heeft de rechter geen celstraf opgelegd. Wel moet hij langdurig behandeld worden in een tbs-kliniek, omdat er volgens de rechter grote kans bestaat op herhaling.

Van de Rakt woonde in Heesch, een buurdorp van Oss, en werd op een zondagochtend neergestoken langs de kant van een fietspad gevonden. Hij bezweek later aan zijn verwondingen. Diezelfde dag kreeg de politie melding dat Y. verward over het spoor liep. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager een mes. De toen 25-jarige statushouder met een verblijfsvergunning woonde sinds begin 2020 in Heesch.

