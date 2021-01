Het is niet het eerste, maar misschien onderhand ook wel, waar u over nadenkt bij het instellen van een avondklok, maar het betekent nogal wat voor ‘de late talkshows’. Er zullen, ondanks de naderende verkiezingen, weinig tot geen politici meer aanschuiven. Wellicht met uitzondering van minister Hugo de Jonge, maar daar stemt toch geen hond meer op. De website Villamedia belde met Jinek en Op1.

„Wij gaan heel goed afwegen welke gasten we uitnodigen en welke gasten we een ontheffing gaan geven”, zei Op1-eindredacteur Bert Huisjes.

Per direct.

Dus niet als de avondklok ingaat.

Ook RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst liet weten dat ze bij Jinek de komende tijd nog kritischer gaan selecteren.

‘Nog kritischer’.

Lachen.

Het lijkt mij dat de Dries Roelvinken en Wolter Kroesen bij dezen zijn kaltgestellt. De mensen zullen hun mening moeten vormen zonder dom gelul en gelach. De belofte is: voortaan alleen nog maar terzake doende deskundigen.

Fijn.

Misschien is dat te optimistisch: voortaan alleen nog maar deskundigen die Bert Huisjes en Peter van der Vorst deskundig vinden, zelf zou ik voor een andere jury pleiten.

‘Welke gasten we een ontheffing geven’, dixit Bert Huisjes. Het geloof in een avondklok is meteen weg. In ons arme land gaan Bert Huisjes van ‘vrolijk rechts’ en Peter van The Voice of Holland, Eigen Huis & Tuin en Weet ik veel over de ontheffingen.

We zitten met elkaar in een lange, donkere tunnel.

Af en toe voelt het alsof het een lang experiment is om te kijken hoever je met ons kunt gaan. Opgehokt met elkaar, de kinderen thuis, geen bezoek, af en toe naar de supermarkt als uitje.

De talkshows als houvast.

Voortaan draagt iedere talkshowgast een onzichtbare button met ‘relevant’ op de borst, dat vinden ze ook van zichzelf en daar mogen we ze ook op afrekenen.

Dat geeft hoop, er is licht aan het eind van de tunnel.

Tegelijkertijd is er dat visioen dat maar niet weggaat: nog meer Diederik Gommers, die ons lastig zal blijven vallen met zijn visie. De ene dag met zijn maatje Ernst Kuipers van de acute zorg, de dag erop met hoogleraar virologie Marion Koopmans.

Hij doet het niet voor zichzelf, maar voor ons, anders zijn er geen talkshows meer.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 januari 2021