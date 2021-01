De eerste zwarte honkballer die een ‘wit’ record verpletterde

Als Hank Aaron wit was geweest, dan hadden álle Amerikaanse honkbalfans zijn record toegejuicht: op 8 april 1974 sloeg hij de 715de homerun uit zijn carrière, één meer dan Babe Ruth, die andere honkballegende. Maar Ruth, die tussen 1914 en 1935 speelde, was een witte Amerikaan, Aaron een Amerikaan met Afrikaanse wortels. En dus kreeg Aaron brieven van honkbalfans die in de aanhef al het n-woord gebruikten, en die hem vervolgens ziektes, blessures of de dood toewensten, alles om maar te verhinderen dat een zwarte Amerikaan een witte uit de recordboeken zou slaan.

Het sporttijdschrift Sports Illustrated wijdde in mei 1973 een artikel aan Aaron op weg naar het record, onder de kop ‘De martelgang naar 715’.

Het is een roerend portret van een 39-jarige sportman, die misschien niet meer zo sterk is als in zijn topjaren, niet meer zo snel als toen hij in één seizoen 28 honken wist te stelen in 33 pogingen. Maar hij bleef homeruns slaan. Van de 25 keer dat hij aan slag kwam en de bal raakte, mepte hij er 11 de tribune in, aldus het artikel.

De verslaggever vraagt naar de haatbrieven. „Ja, dat zit me dwars”, zei Aaron. „Ik heb gezien hoe een president werd doodgeschoten, en zijn broer. De man die Martin Luther King vermoord heeft, zit nu in de gevangenis. Maar wat heeft dr. King daar aan, toch? Ik heb vier kinderen en ik maak me zorgen over hun welzijn.”

Sportlegende in de categorie Ali

Hank Aaron, die vrijdag op 86-jarige leeftijd in zijn slaap overleed, kreeg veel meer fanmail dan haatpost. In de jaren dat hij speelde, eerst voor de Milwaukee, later de Atlanta Braves, werd ‘Hammerin’ Hank’ een sportlegende in de categorie Babe Ruth, Muhammad Ali, en later Kareem Abdul Jabbar of Tom Brady – iemand die niet alleen won, maar ook records verpletterde. Zijn homerun-record (uiteindelijk 755) zou 33 jaar overeind blijven. En er zijn records die hij nog altijd bezit, zoals de 24 homeruns of meer die hij jaarlijks sloeg tussen 1955 en 1973.

Bokskampioen Muhammad Ali zei ooit dat hij maar één man meer bewonderde dan zichzelf: Hank Aaron. Ruim twee weken geleden liet Aaron zich vaccineren tegen Covid-19 voor het oog van de camera. Hij was zich nadrukkelijk bewust van zijn voorbeeldfunctie. In de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap is veel wantrouwen ten aanzien van de medische stand. „Ik ben nu boven de 80”, zei Aaron bij die gelegenheid. „Veel meer kan ik niet doen om te helpen.”

