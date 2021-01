Met Roglic, Dumoulin en Kruijswijk zet Jumbo-Visma in op Tour-winst

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma wil met een gedeeld kopmanschap de Tour de France in. Vrijdag presenteerde Jumbo-Visma de Nederlanders Tom Doumolin en Steven Kruijswijk en de Sloveen Primoz Roglic als kopmannen voor de start van het Franse wielerklassement. De presentatie verliep via video-interviews, waarin verschillende teamleden de ambitie uitspraken de Tour te winnen.

Bij de vorige Tour was Roglic de enige kopman die een serieuze gooi naar de eindzege kon doen. Kruijswijk moest door een val de start van de Tour aan zich voorbij laten gaan en Dumoulin had niet de vorm om het de concurrentie moeilijk te maken. Toch leek het een succesvolle editie voor Jumbo-Visma te worden omdat Roglic lange tijd aan kop ging. De Sloveen verloor echter op de voorlaatste dag in de afsluitende tijdrit van zijn landgenoot en uiteindelijke Tour-winnaar Tadej Pogacar.

„We hebben iets recht te zetten”, meent teambaas Richard Plugge, die het „een schok” noemde dat Roglic in de tijdrit werd afgetroefd door Pogacar. „De moeilijkheid is dat we de lat ontzettend hoog hebben gelegd, maar dat we daar toch weer over heen moeten.” Ook Dumoulin toont zich strijdlustig. De Limburger noemde 2019 - het jaar dat hij viel in de Giro d’Italia en niet kon meedoen aan de Tour vanwege een bij zijn val opgelopen knieblessure - „het jaar van pech”, en 2020 „het jaar van comeback en pech”. „Ik hoop dat dit jaar weer een echt succesjaar wordt.”