Mammoetkerkhof in een drooggevallen Mexicaans moeras

Ze wísten waaraan ze begonnen. En toch kwam het Mexicaanse ministerie van Defensie voor een verrassing te staan tijdens de bouw van een nieuw vliegveld even ten noorden van Mexico-Stad. De Vallei van Mexico, waar zich lang geleden een groot netwerk van meren bevond, staat bekend om de vele archeologische en paleontologische vondsten. Onderzoekers verwachtten dat er bij het eerste grondonderzoek vorig jaar hooguit vijftien mammoetskeletten gevonden zouden worden – maar ze zaten er flink naast.

Steeds meer restanten kwamen het afgelopen jaar aan de oppervlakte. De teller staat nu op zeker 220 Amerikaanse mammoeten (Mammuthus columbi), waarvan er enkele bijna compleet zijn. Het ‘Central de Mamuts’ is nu het grootste kerkhof van deze uitgestorven zoogdieren ter wereld.

Een groep archeologen en paleontologen is aan het werk op een afgezet stuk grond op twee à drie meter diepte, onder een geïmproviseerde tent van zeil. „We staan hier aan de noordkant van het voormalige Xaltocanmeer”, vertelt archeoloog Edgar Leal. „Naast de mammoetresten hebben we ook 27 kamelen en 9 paarden gevonden. In totaal meer dan 19.000 beenderen.”

Er liggen resten van kaken, schedels, ruggenwervels, ribben, vingerkootjes, bekkens, schouderbladen en slagtanden. Sommige onderzoekers graven met lepels en schepjes de grond voorzichtig uit, op zoek naar nieuwe restanten. Anderen vegen met engelengeduld de aarde van opengelegde beenderen af met borsteltjes. Een archeoloog loopt rond met een handgetekende plattegrond. „We laten een 3D-model maken van de grond en de botten die we vinden. Dat wordt gedaan met een scanner. Maar we willen ook volgens de oude school met de hand werken”, verklaart Leal.

De vindplaats ten noorden van de hoofdstad Mexico-Stad.

Foto Gustavo Graf De vindplaats ten noorden van de hoofdstad Mexico-Stad.

Foto Gustavo Graf Werk op de vindplaats.

Foto’s Gustavo Graf

Opmerkelijk is dat hier zowel archeologen als paleontologen aan het werk zijn. Archeologen zoeken immers naar sporen van mensen en oude culturen, terwijl paleontologen zich richten op fossiele resten van planten en dieren. „In Mexico hebben we maar heel weinig paleontologen. Dr. Rubén Manzanilla, die dit onderzoek leidt, heeft voor dit project daarom mensen gezocht om het snelle werken van de archeologie te combineren met de precieze registratie van paleontologische opgravingen.” Zo kan ook het vliegveld sneller klaar zijn.

Vast in het moeras

De dieren die hier in stukjes in een kleilaag lagen, leefden in de Late Steentijd, 35.000 tot 15.000 jaar geleden. Het eens uitgestrekte merenlandschap, omgeven door bergen en vulkanen, begon volgens archeologen mogelijk al 20.000 jaar geleden op te drogen. Ten tijde van pre-hispanische culturen, zoals die van de Azteken en Coyotlatelco, was het merensysteem al flink uitgedund. Zo’n zeventig jaar geleden werden de laatste resten drooggelegd.

Op sommige plekken worden veel verspreid geraakte botten bij elkaar gevonden. „Dit gebied was grotendeels een moeras, de grond was erg zacht. We denken daarom dat veel zware dieren vast kwamen te zitten aan de oever van het meer. Ze overleden dan door uithongering of vielen ten prooi aan andere dieren”, zegt Leal.

Golven en stromingen verplaatsten de overblijfselen. Omdat ze lang zijn blootgesteld aan het weer en aan zonlicht zijn veel beenderen niet goed bewaard gebleven. De onderzoekers wikkelen de vergane resten daarom in doeken die vochtig zijn gemaakt met een oplossing van carboxymethylcellulose. Dat moet de structuur helpen behouden.

Menselijke activiteit

Dichter naar het centrum van het voormalige Xaltocanmeer is het een ander verhaal, zegt Leal. „Daar hebben we een paar skeletten in hun originele anatomische posities gevonden, bijna onbeschadigd en bijna helemaal compleet. Zo’n mammoet is waarschijnlijk ver het water in gelopen – want het waterpeil was misschien niet zo hoog – en vervolgens vast komen te zitten en daar overleden. Het moeras was daar mogelijk wel veel dieper, waardoor het skelet heel goed is bewaard.”

De grote vraag is wat deze vondst zegt over het uitsterven van de mammoet en andere megafauna in deze regio. „Er is geen sprake geweest van een massale of abrupte uitsterving”, zegt Leal. „Er zijn heel veel processen die er een rol bij speelden. Ja, er bleven dieren vastzitten in de moerassen hier. Maar het zal niet de enige factor zijn geweest. We weten dat de laatste periode van deze dieren overlapt met de eerste periode dat mensen hier actief waren – zo tussen de 13.000 en 15.000 jaar geleden – hoewel we nog stevig bewijs missen van de interactie tussen jagers en deze megafauna.” De ijstijd liep rond die periode langzaam af en het klimaat werd warmer.

Plantenresten in kiezen

Om een beter beeld te krijgen van het klimaat en de biodiversiteit van toen zullen palynologen resten van pollen, sporen en andere plantachtige fossielen onderzoeken. Dat kan gevonden worden in de overblijfselen van een mammoetkies of in het sediment.

Leal: „Als je ervan uitgaat dat een mammoet per week al twee ton gras moest eten, kun je wel enigszins bedenken hoeveel hier in de omgeving heeft moeten groeien om al die dieren te voeden. Niet alleen mammoeten trouwens, maar bijvoorbeeld ook de reuzenluiaard.” Hoe lang de opgravingen nog zullen duren, durft Leal niet te voorspellen. „Misschien nog anderhalf jaar, maar we gaan door tot alles is vrijgemaakt. Ik denk dat we nog niet op de helft zijn van de opgravingen.”

Alle gevonden resten gaan naar grote opslagplaatsen, waar ze verder onderzocht gaan worden. Op het vliegveld wordt bovendien een museum gewijd aan de Amerikaanse mammoet die hier leefde. De vondst is immers een grote stap voor de Mexicaanse paleontologie, benadrukt Leal. „Hier vloeit nog voor decennia aan onderzoek uit voort.”