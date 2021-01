Kabinet wil bezuinigen op kinderbijslag voor verbetering dienstverlening

Het geld dat de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB krijgen om hun dienstverlening te verbeteren moet betaald worden uit een bezuiniging op de kinderbijslag. Dat staat in een wetsvoorstel van voormalig demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken, VVD) waarover Trouw vrijdag bericht. Er moet 100 miljoen euro per jaar gevonden worden.

Normaal gesproken stijgt de kinderbijslag mee met de inflatie, maar die zogenoemde indexering zal in 2022 en 2023 als het aan Van ’t Wout ligt niet plaatsvinden. Het idee is om de uitkering in 2024 wel weer te verhogen, maar met 0,1 procentpunt minder. Op een vergelijkbare manier werd begin vorig jaar de kinderbijslag niet geïndexeerd omdat ouders van jongeren van 16 en 17 jaar oud in meer gevallen recht kregen op kinderbijslag.

Volgens Trouw schrijft Van ’t Wout in een toelichting bij de wet dat er extra geld gevonden moest worden voor de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. „En de kwaliteit van de dienstverlening van deze uitvoeringsorganisaties is medebepalend voor het vertrouwen in de overheid.” Op de site van de Rijksoverheid is verder te lezen dat het kabinet de maatregel „aanvaardbaar” vindt omdat deze „beperkte inkomenseffecten” zou hebben voor kinderbijslagontvangers.

Van ’t Wout is inmiddels weg bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om Eric Wiebes op te volgen als demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat.