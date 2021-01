Is fulltime opvang slecht voor onze band?

Moeder: „Ons zoontje is 21 maanden oud. Sinds hij vijf maanden is, gaat hij vier dagen per week naar een ‘Tagesmutter’ (gastmoeder). We wonen in Duitsland. Er zijn nog negen andere kinderen op de opvang, en twee gastouders. Tot hij negen maanden oud was kwam ik elke dag langs om borstvoeding te geven, dan had ik in ieder geval een contactmomentje met hem. Sinds deze maand heb ik een nieuwe baan, waarbij ik vijf dagen per week werk en mijn zoon dus fulltime naar de opvang gaat. Ik worstel daarmee. Is het schadelijk voor onze band als hij vijf dagen naar de opvang gaat? Wordt de band tussen de Tagesmutter en hem dan sterker dan de onze? Wat niet helpt, is dat mijn zoontje na binnenkomst bij de opvang in de armen van de Tagesmutter rent. Als ik geluk heb krijg ik nog een kusje voordat zijn aandacht al weer ergens anders is. Gelukkig is hij héél blij als mijn vriend of ik hem komen ophalen, en hebben we een goede, hechte band met hem, maar toch steekt het.”

Zelfonderzoek doen

Carolina de Weerth: „Vanuit de situatie van het kind lijkt me hier niet veel aan de hand. Dat hij op de gastmoeder af rent is een goede indicatie dat hij het naar zijn zin heeft. Dat hij vervolgens blij is zijn ouders te zien, is ook een goed teken.

„We weten dat jonge kinderen zich aan meer volwassenen kunnen hechten dan alleen de ouders, en dat hoeft de band tussen u en hem zeker niet te verslechteren. Sterker: het kan de ontwikkeling van een kind een boost geven als het meerdere volwassenen heeft om dingen van te leren. Bovendien zijn er andere kinderen op de opvang, waardoor hij sociale vaardigheden oefent zoals op zijn beurt wachten.

„Voor hem lijkt me niks mis met deze constructie, maar misschien wel voor u, en daar ligt het risico. Als u ongelukkig wordt door het gemis, als u jaloers wordt op de band met de gastmoeder en met haar gaat concurreren, of thuis gaat overcompenseren dan voelt uw kind dat. Kinderen zijn net sponzen.

„Het beste wat een kind kan overkomen is gelukkige ouders. Dus kijk goed of vijf dagen werken ook de beste oplossing is voor uzelf.”

Geen zorgen maken

Bas Levering: „U hoeft zich geen zorgen te maken dat uw kind meer van de gastmoeder gaat houden dan van u. U blijft de constante factor in het verhaal, uw zoon komt echt wel weer bij u terecht.

„En laat u door de voorkeuren van uw kind niet van de wijs brengen: kinderen hebben altijd wel een ouder of een opa of oma die ze leuker vinden dan de andere. Dat kan ook wisselen en ze spelen dat soms ook een beetje uit.

„Ooit vond men kinderopvang vooral een probleem omdat men dacht dat een kind zich niet aan meer dan één volwassene kon hechten. Vandaag de dag moeten kinderen wel heel vaak in hun jonge leven afscheid nemen van een volwassene door wie ze zich met veel liefde gevormd weten. Dat geeft echt verdriet. Ga na het afscheid nog eens een keer met hem langs. Op een gegeven moment zal het gemis van die bijzondere persoon in een kinderleven vanzelf uitdoven.”

