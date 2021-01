IS eist dodelijke aanslag ‘gericht op sjiieten’ in Bagdad op

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dodelijke zelfmoordaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat heeft de terreurgroep donderdagnacht bekendgemaakt op haar eigen propagandakanaal, meldt persbureau AFP. Bij de aanslagen op het Tayaranplein kwamen donderdag zeker 32 slachtoffers om het leven en raakten 110 mensen gewond. Het is volgens de Iraakse regering de dodelijkste aanslag sinds januari 2017. Terroristische zelfmoordaanslagen kwamen in de afgelopen jaren steeds minder voor, nadat IS werd verslagen in Irak en Syrië.

Maandag vond op het drukke plein een markt plaats. De eerste aanslagpleger trok de aandacht van omstanders door te doen alsof hij ziek was. Toen zij op hem afkwamen, blies hij zichzelf op met een bomvest. Kort daarna klonk ook de tweede explosie van een andere zelfmoordterrorist. De terroristen hadden het volgens Amerikaanse onderzoekers van Site Intelligence Group gemunt op mensen die de sjiitische onderstroming van de islam aanhangen. In de wijk waar de markt plaatsvond, wonen veel sjiieten.

IS volgt een gewelddadige en radicale interpretatie van de soenitische stroming en wilde Irak lange tijd terugbrengen tot een soenitische staat, waarbij sjiieten achter de tralies moesten verdwijnen of werden gedood. In 2014 bezette IS ongeveer een derde van het Iraakse grondgebied.

The New York Times zocht eerder uit hoe IS-strijders ten tijde van het kalifaat probeerden te achterhalen of Irakezen sjiitisch of soenitisch waren. Naast de naam, woonplaats, wijze van bidden, probeerde ze dat op basis van muziekkeuze vast te stellen. Bij ongewenste antwoorden, volgde vaak de dood. Inmiddels is IS grotendeels verslagen in Irak, maar sinds donderdag wordt gevreesd voor een heropleving van het geweld.