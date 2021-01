ING blijft huisbankier overheid, ondanks witwasaffaire

ING blijft de huisbankier van de rijksoverheid, ondanks de fikse boete die de bank enkele jaren geleden kreeg opgelegd voor witwassen. Dat schrijft demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Omdat de bank te weinig deed om te voorkomen dat bankrekeningen jarenlang konden worden gebruikt voor witwassen, moest ING in september 2018 voor 775 miljoen euro betalen aan justitie in een schikking. Hoekstra besloot daarop het contract van de rijksoverheid met ING als huisbankier niet automatisch te verlengen en zette een nieuwe aanbesteding uit. Deze is nu alsnog gewonnen door ING.

Hoewel ING „ernstige fouten” heeft gemaakt in de witwasaffaire, heeft de bank volgens Hoekstra „zelfreinigende maatregelen” genomen. De bank voldoet daardoor aan de strengere voorwaarden die de minister aan de aanbesteding had gesteld. Voormalig ING-topman Ralph Hamers wordt vervolgd voor zijn rol bij het witwasschandaal, maar dat heeft voor de aanbesteding geen rol gespeeld. Volgens de nieuwe regels is alleen een mogelijke veroordeling van een huidige bestuurder een obstakel om huisbankier van de overheid te zijn.

Wachtkamerovereenkomst

Volgens Hoekstra had ING bij de aanbesteding de „beste prijs-kwaliteitsverhouding” en won de bank daardoor uiteindelijk van Rabobank. Ook scoorde ING beter op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen dan de concurrentie. Met Rabobank wordt een „wachtkamerovereenkomst” gesloten: wanneer het contract met ING binnen twee jaar wordt beëindigd, mag het Rijk zonder nieuwe aanbestedingsprocedure een overeenkomst sluiten met de Rabobank.

In 2019 kondigde Hoekstra al aan dat het betalingsverkeer van de Belastingdienst nog zeker tot en met 2024 door ING verzorgd wordt. Dat contract betreft meer dan 250 miljoen in- en uitgaande betalingen per jaar en is daarmee een stuk groter dan de 30 tot 35 miljoen jaarlijkse transacties van de rijksoverheid.