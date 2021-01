Met mijn 56 jaar ben ik een oud vrouwtje geworden: bij een beetje kou en wind stromen de tranen over m’n wangen. Bij de supermarkt word ik aangesproken door jonge knullen die kranten willen verkopen. „Niet nu alsjeblieft”, zeg ik, zoals altijd, terwijl ik de tranen wegveeg.

„Nee, dat begrijp ik, mevrouw. Sterkte.”

