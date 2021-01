Hoe een Oekraïense plattelandsdokter in haar eentje corona probeert te bestrijden

De internationale coronapandemie slaat ook in Oekraïne hard toe. Het land met 42 miljoen inwoners registreerde sinds het begin van de crisis al meer dan 1,1 miljoen bevestigde corona-infecties, en bijna 20.000 doden. De infrastructuur laat te wensen over en om bij hun patiënten te komen, nemen Oekraïense plattelandsdokters hun toevlucht soms tot wel heel tradtionele middelen. Zo rijdt de dertigjarige Oekraïense arts Viktoria Machnytsj in de west-Oekraïense Karpaten nog met een paardenkar over landwegen om haar patiënten te bezoeken. Tijdens haar werk ziet ze de impact van de feestdagen en de lange wintervakantie, toen er geen lockdown was en Oekraïeners volop bij elkaar op bezoek gingen en naar de vele kerkdiensten. Machnytsj vreest een golf van nieuwe infecties die de werklast voor artsen zoals zij nog hoger zal maken. De lockdown die de Oekraïense autoriteiten begin deze maand instelden, kwam wat haar betreft dan ook veel te laat. Toch stelde het ministerie van Gezondheid dat de infecties voldoende dalen om de lockdown op 25 januari weer op te heffen.