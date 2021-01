Google dreigt zoekmachine in Australië af te sluiten vanwege mediacode

Google dreigt zijn zoekmachine in Australië af te sluiten vanwege een wetsvoorstel dat het internetbedrijf zou verplichten te betalen voor links naar nieuwsartikelen. Dat heeft Mel Silva, topvrouw van Google in Australië, vrijdag gezegd in een toespraak aan de Australische Senaat. Als het voorstel wet zou worden, „zou het ons geen andere keus laten dan Google Search niet langer beschikbaar te stellen in Australië”, aldus Silva. „Het principe van onbeperkt kunnen linken tussen websites is fundamenteel voor de zoekmachine.”

Silva sprak voor een onderzoekscommissie van de Senaat. Het voorstel in kwestie, de Onderhandelingscode voor Nieuwsmedia, werd in december geïntroduceerd. Het moet vastleggen dat grote mediabedrijven, zoals Google en Facebook, Australische nieuwsmedia betalen voor de inhoud waarnaar ze linken. Op deze manier moeten lokale media sterker staan tegenover machtige techbedrijven. De code maakt het onder meer mogelijk bedrijven als Google een boete van 10 miljoen Australische dollar (6,4 miljoen euro) op te leggen wanneer ze zich niet aan deze regels houden, melden internationale persbureaus.

Dreigementen

Silva noemt de mediacode „onwerkbaar” voor haar bedrijf. „Als de code wet wordt, zou deze niet alleen Google schaden, maar ook kleine uitgevers en miljoenen Australiërs die onze diensten dagelijks gebruiken”, zei ze tegen de Senaat. De Australische premier Scott Morrison reageerde op het dreigement door te zeggen dat het „parlement beslist” over de code. „Zij die bereid zijn binnen dit kader in Australië te werken, zijn welkom. Maar we buigen niet voor dreigementen.”

Google heeft donderdag over een soortgelijk onderwerp een akkoord bereikt met de Franse toezichthouder Alliance de la Presse d’Information Générale. Google gaat de Alliance, een van de grootste Franse uitgeverijen, voortaan betalen voor het gebruik van nieuwsartikelen en berichten van uitgeverijen. Verdere financiële details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.