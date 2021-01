Een goede foute grap over de avondklok in ‘Dit was het nieuws’

Ergens in het ellenlange Kamerdebat over de avondklok hoorde ik Jesse Klaver een grapje maken. Hij zei dat het kabinet niet moest denken dat een site genaamd „eenzamejongeren.com” de schade van de coronamaatregelen kon herstellen. De cynische toets leek niet helemaal des Jesses, maar toegegeven: eenzamejongeren.com was goed verzonnen. Eén zoekopdracht maakte een einde aan mijn illusie. Eenzamejongeren.com bleek al maanden in de lucht en leed, met uitgestorven fora, zelf een treurig bestaan in een eenzaam hoekje van cyberspace.

Donderdag was de dag waarop voor iedereen de lol eraf was: voor de een omdat de Tweede Kamer uren steggelde over 30 minuten avondklok, voor de ander omdat die maatregel werd afgekondigd. Gelukkig was er humor om te lachen, om te beginnen bij De TV-Kantine, de lach-of-ik-schietparade van RTL 4. Deze begon een covid-remake van Una Paloma Blanca, gedragen door de regels „When the sun shines blijf je binnen/ in een lockdown in de val.”

Daarna volgde een persiflage op First dates, niet te verwarren met de eerdere persiflages op First dates bij Draadstaal en bij Klikbeet. Hier zagen we onder meer Diederik Gommers (leek de karikatuur nu op Gommers of lijkt hij inmiddels op zijn karikatuur?) met Famke Louise. Jort Kelder was gekoppeld aan Fidan Ekiz, wat leidde tot een reeks grappen over Ekiz’ haar – in dat duo had substantiëlere satire gezeten.

Uiteindelijk is De TV-Kantine vooral een vehikel voor Elise Schaap, wier persiflages zo goed zijn dat het niet uitmaakt als je geen flauw idee hebt wie er wordt nagedaan. Ditmaal nam zij presentatrice Roos Reedijk van Kopen zonder kijken onder handen, die een bouwval verpakte in een wolk van ‘karakteristieke kenmerken’ en ‘kenmerkende karakteristieken’, waar af en toe een ‘te gek wauwmoment’ doorheen schoot.

Haar collega Bob had intussen de beste tekst, over een toiletruimte: „Je kan erin, dan ben je erin. Maar dan kan je er weer uit. Dankzij die deur.” Was corona maar zo eenvoudig.

Tijdens de reclameblokken zapte ik naar SBS6 waar Jack van Gelder luidkeels commentaar gaf bij beelden van enkele gekleurde knikkers die door een plastic baan gleden en „besloten” een binnen- of buitenbocht te nemen. Het heette Marble mania en kwam mij voor als een perfecte parodie op de sportverdwazing bij de Nederlandse tv-makers. Op zich verrassend dat Van Gelder genoeg zelfspot heeft om zich daarvoor te laten strikken.

Na de commerciële lach was er nog een uurtje publieke humor op NPO1: de tamelijk onverslijtbare grappenartillerie van Dit was het nieuws, dat donderdag overigens niet zijn beste avond beleefde. Al was de suggestie dat in de evolutie de familie Pannekoek aan land was gekomen vanuit de Pannenkoekenboot een fraaie vondst. Net als het beeld van de cameragevoelige Mark Rutte die om de hoek van het Catshuis uit zijn dienstauto stapt en van een medewerker „een afgekloven appeltje” krijgt aangereikt waarmee hij de laatste meters fietsend kan afleggen.

Harm Edens fietste er nog een creatieve belediging aan het adres van radiomaker Noortje Veldhuizen tussendoor. Hij vond dat ze een „adellijk rommeltruitje” aan had. Het sloeg nergens op, maar toch begreep je wat hij bedoelde.

De Toeslagenaffaire leidde bij Dit was het nieuws tot ernstige uiteenzettingen over systematisch racisme en het ontspoorde fanatisme van de fraudejacht. De beste grap van de avond ging uiteindelijk over de avondklok – en over racisme in Nederland. „’s Avonds op straat”, zette Edens uiteen, „moet je aantonen waarom je buiten bent. Dat geldt nu ook voor witte mensen.”