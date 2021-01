Garantiefonds geeft evenementensector hoop

Het demissionaire kabinet komt de evenementensector tegemoet in een van hun grootste wensen: een garantiefonds van 300 miljoen euro waarmee de overheid het financiële risico zal dragen als evenementen, festivals en sportwedstrijden die vanaf 1 juli worden gehouden toch niet door kunnen gaan. Fractievoorzitters Rob Jetten (D66) en Klaas Dijkhoff (VVD) hadden hiertoe een Kamermotie ingediend.

Veel organisatoren hielden in de voorbereidingen op de zomer de hand op de knip, vanwege de onzekere schaduw die de coronacrisis over de zomer werpt. Een verzekering tegen pandemieën is dit jaar niet te krijgen, en dus hoopte de sector dat de overheid garant zou staan.

Bij Lowlands sprongen ze alvast een gat in de lucht, zegt directeur Eric van Eerdenburg. „Het lijkt erop dat we vanaf maandag aan de bak kunnen, dat is een enorme opsteker. Bij heel veel toeleveranciers en ook bij onszelf is een derde tot de helft ontslagen vorig jaar, maar nu kunnen we gaan hergroeperen en mensen bestellen, en ze garanderen dat als het toch niet doorgaat ze tóch betaald zullen worden. Dat was de grote bottleneck.”

Berend Schans van branchevereniging voor poppodia en -festivals VNPF noemt het garantiefonds een stap in de goede richting naar wederopbouw van de branche. „Dit betekent dat een aantal festivals nu verder kan. Zuur is wel dat als die 1 juli blijft staan, het voorjaar en de vroege zomer er uitklapt. Een deel daarvan zal zich gaan verplaatsen naar het tweede deel van de zomer, is mijn vermoeden.” Vooruitkijkend inventariseert de VNPF daarom of het niet te druk zal worden in augustus en september.

Pinkpop te vroeg

Een van de eventueel te verplaatsen festivals is Pinkpop, dat met geboekte bands als Pearl Jam, Deftones en Red Hot Chili Peppers nu gepland staat voor juni en dus niet zal kunnen terugvallen op het garantiefonds. Woordvoerder Niek Murray zegt dat Pinkpop vooralsnog gewoon door hoopt te gaan in juni, en anders dat de datumgrens van het garantiefonds opschuift. Maar een andere opzet ligt ook op tafel. „Het wordt spannend, hopelijk horen we het voor eind februari. Ik ben ook benieuwd of evenementen die nu voor 1 juli gepland staan gebruik kunnen maken van het garantiefonds bij verplaatsing naar een datum na 1 juli. In dat geval zouden we kunnen denken aan het verplaatsen van het festival.”

Of 300 miljoen genoeg is voor de hele sector, is moeilijk in te schatten, zegt Jeroen Bartelse, directeur van de Utrechtse TivoliVredenburg en lid van het Taskforce Culturele en Creatieve Sector, die al vanaf maart vorig jaar voor zo’n garantiefonds pleit. Bartelse: „Of die 300 miljoen garantiegeld genoeg is hangt af van de uitwerking, de voorwaarden en de details. Maar dat het kabinet nu over de brug is gekomen met dit laatste, nog ontbrekende puzzelstuk in het steunpakket is een teken dat ze nadenken over de exit-strategie. Het biedt perspectief op herstel.”

Volgens Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers is het garantiefonds een erkenning van het belang van de branche – ze plaatsten onlangs een paginagrote noodkreet in verschillende dagbladen. Jansen: „Hier spreekt het vertrouwen uit dat we vanaf 1 juli weer zonder anderhalve meter afstand te moeten houden evenementen kunnen gaan organiseren.”

Het Eurovisie Songfestival, een van de grote evenementen in Ahoy, is al in mei en valt dus buiten het garantiefonds. Maar dat ziet Jansen niet als groot probleem. „Het Eurovisie Songfestival gaat sowieso door, ook als het met minder of zonder publiek moet. Dat geldt ook voor het EK voetbal. Die evenementen zijn anders gefinancierd en het garantiefonds zou daar niet voor van toepassing zijn.”

Jansen ziet nog wel perspectief voor evenementen voor de zomer, mits gewerkt kan worden met sneltesten en de vaccinatiegraad verder oploopt. Ook het opstarten van de experimenten van Fieldlabs, waarbij besmettingsrisico’s bij evenementen worden onderzocht, biedt hoop – al wilde de sector daar in oktober al mee aan de slag. „Hopelijk komen de resultaten nu snel en bieden ze een basis voor versoepeling, zodat mensen weer kunnen genieten van evenementen. Dat is goed voor iedereen.”