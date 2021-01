Productieproblemen halveren eerste levering AstraZeneca-vaccins

De eerste levering van de vaccins van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford aan de Europese Unie valt meer dan de helft lager uit dan eerder afgesproken was. Volgens persbureau Reuters gaat de Brits-Zweedse farmaceut 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal, 60 procent minder dan het eerder communiceerde. AstraZeneca zegt tegen het persbureau dat de vertraging veroorzaakt is door productieproblemen in een Belgische vaccinfabriek.

Wat voor gevolgen de vertraging heeft voor Nederland, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid kan daar op dit moment niets over zeggen. Hij zegt dat Nederland en andere EU-landen in gesprek zijn met AstraZeneca over de leveringsproblemen.

Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt momenteel nog onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Die geeft naar verwachting eind januari groen licht voor het gebruik van het middel. De Europese landen hebben samen 300 miljoen doses besteld AstraZeneca. De farmaceut kan niet zeggen of de levering in het tweede kwartaal (80 miljoen doses) ook vertraging oploopt.

