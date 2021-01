Dus je jurk is niet ‘van nu’. So what?

Nieuw-nieuwer-nieuwst. Lange tijd was dat het credo in de mode. Iets waarmee generaties kooplustigen door media, makers en merken werden gebombardeerd. Een motto uit de tijden van weleer. Net zo versleten en zó niet ‘van nu’ – om in modetermen te blijven – als ‘shop till you drop’, dat andere beschamende principe dat decennia werd gehuldigd om industrie en economie een boost te geven. Geen marketeer of bladenmaker die dit nu nog over haar lippen krijgt.

Janice Deul is journalist, fashionactivist en co-curator van Voices of Fashion: Black Hair, Beauty & Styles (Centraal Museum Utrecht, vanaf 13/2).

Hoe anders was dat, niet eens zo heel lang geleden. Eens werkte ik bij een glossy magazine dat redactie hield in de met dure designwinkels gevulde P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Een job die ik beschouwde als de baan van mijn leven. We schreven over succesvolle 30plus-vrouwen in prachtige huizen, met een voorliefde voor ‘shoppen en spenden’. We aten sushi for lunch, hadden verplicht shopverlof als er uitverkoop was in ‘de straat’, adverteerders overlaadden ons met designercremes, -geuren en -make-upjes. De gesponsorde champagne stond steevast koud. Er was één stelregel: geen bubbels voor 11 uur in de ochtend.

Een mooie, hysterische tijd waarin ik veel heb geleerd en waaraan ik nog altijd met plezier terugdenk. Met verwondering vaak ook en, bij terugblik, met de nodige gêne. Neem alleen al de kreten die veelvuldig gerecycled werden door bladenmakers en marketeers, in het vak en daarbuiten: ‘etno-chic’, ‘gypsy look’, ‘slavenarmband’, ‘creolen’ (dat waren grote oorringen), ‘koloniale sfeer’. Foute typeringen, ronduit racistisch soms, en blijk gevend van een gebrek aan moreel of cultuurhistorisch besef.

Koopziekte

Van een andere orde, maar ook geheel in de geest van die tijd, was de verzuchting ‘so last season’, uitgesproken met langgerekte ‘o', waarbij de ogen met het nodige gevoel voor drama ten hemel werden geslagen. Anders dan nu wensten BN’ers en ‘fashionista’s’ (nu eveneens een belegen term) destijds voor geen goud in iets van vorig seizoen te worden gespot. Een dodelijker kwalificatie was dan ook niet denkbaar. Tsja, das war einmal, de tijd van koopziekte en walk-in closets (ook zo’n fenomeen waarover je niemand meer hoort). De shophysterie van toen is passé. Geweest en voorgoed voorbij.

Althans, de tekenen lijken ernaar te zijn. We zijn er al jaren van doordrongen dat het oude modesysteem, gebaseerd op ongelijkheid en overproductie, op de schop moet. De cyclus van steeds maar weer nieuwe collecties, die elkaar in steeds hoger tempo lijken op te volgen, moet worden doorbroken.

We moeten stoppen met hijgerig aanrennen achter de nieuwste stijlen en trends. Het roer moet om, rigoureus, en dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Om het modesysteem gezond te krijgen is een brede mentaliteitsverandering nodig. Een die de inzet en betrokkenheid vereist van de gehele modeketen: makers, merken, winkels, marketeers, influencers, pers en consument.

Laten we inzetten op eigenheid, creativiteit en duurzaamheid, in plaats van op commercie en merkbekendheid, en de krachten bundelen om ‘bijna nieuw’ sexy te maken. Net als met ‘tweedehands’ (nu standaard ‘vintage’ genoemd) is gebeurd. Laten we als consument afrekenen met het automatisme waarmee we korting verwachten – of soms zelfs eisen – alleen omdat een item vorig jaar ook al in de winkel hing. Laat fabrikanten stoppen met het blijven opjutten van winkeliers waardoor zij meer inkopen dan ze kwijt kunnen, zodat ze blijven zitten met onverkochte voorraden.

Slim stylen

En dan het aanbod: zo uniform. Hoe zou het zijn als winkels zouden durven om meer onderscheidend te zijn? Als ze samen zouden werken met lokale ondernemers of kunstenaars om hun ‘oude’ collecties een heel ander aanzien te geven? Een kwestie van mooi presenteren, slim stylen en dan verkoopt die trui uit de wintercollectie volgend jaar heus wel.

Maar dan moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat het modetij keert. Met die kleding is vaak niet zoveel mis. Wel met het systeem als zodanig, dat is hopeloos gedateerd.