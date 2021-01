Duitsland schrapt overgebleven antisemitische passages uit wet

De Duitse regering wil zeker 29 wetsteksten herschrijven omdat ze antisemitische passages bevatten. De wetten bevatten teksten die zijn geschreven in de periode tussen 1933 en 1945, toen Adolf Hitler aan de macht was. Felix Klein, door de regering aangewezen om antisemitisme te bestrijden, hoopt de discriminerende teksten voor september, als de ambtstermijn van de huidige regering afloopt, te hebben geschrapt en vervangen. Een meerderheid in de het Duitse parlement schaarde zich deze week achter het plan.

Vier jaar na de Tweede Wereldoorlog stelde Duitsland een nieuw wetboek op, waarvan de inhoud zoveel mogelijk moest afwijken van dat van het Hitler-regime. In de loop der jaren heeft Duitsland verschillende wetten hervormd, zoals de beruchte paragraaf die seks tussen mannen strafbaar stelt. Die werd in 1994 verwijderd. Twee jaar geleden schrapte de regering een verbod op medische voorlichting over abortus.

Toch ontdekte Klein onlangs dat in de huidige Duitse wet delen of gehele wetten zijn overgenomen uit het nazistische tijdperk. In een interview met het Franse persbureau AFP zegt hij vrijdag dat een van de teksten voorschrijft dat Joden hun naam moeten veranderen als ze geen typische Joodse naam hebben. In dat geval moesten ze „Sara” of „Israël” aan hun voornaam toevoegen, volgens een in 1939 doorgevoerde wetswijziging.

In eerder interview met Der Spiegel noemde hij de verplichte naamswijziging „de meest flagrante wet van allemaal”. De wet „had duidelijk een zeer antisemitische achtergrond en was cruciaal bij het discrimeneren en uitsluiten van Joden”. Diezelfde wet typeert Duitsland als een nog bestaand Derde Rijk met termen als „Rijksregering” en „Rijksminister”, aldus Klein. Naast de wetsteksten is de Duitse regering voornemens het huidige telefoonalfabet te actualiseren. De nazi’s hebben daar alle Joodse namen uit verwijderd en vervangen voor typisch Duitse namen. De lijst werd na de oorlog opnieuw bekeken, maar de oude namen zijn toen niet teruggezet.