‘Drugsbaas ‘Zwarte Cobra’ weer terug in Nederland’

De Utrechtse drugscrimineel Henk Orlando R., bijgenaamd Zwarte Cobra, is terug in Nederland. Bij aankomst op Schiphol werd hij direct opgepakt, bevestigen zijn advocaat Mark Teurlings en het Openbaar Ministerie vrijdag tegenover De Telegraaf. De inmiddels 69-jarige R. zou in Nederland nog een straf moeten uitzitten waarvoor hij twintig jaar geleden werd veroordeeld. „Ik heb hem nog niet kunnen spreken, maar hij zal ontzettend blij zijn om eindelijk weer hier te zijn”, aldus Teurlings. De advocaat heeft jarenlang geprobeerd zijn cliënt naar Nederland te halen.

De Zwarte Cobra moet in Nederland een straf van veertien maanden uitzitten vanwege een veroordeling in een drugszaak in 2001. Ook wordt R. ervan verdacht opdracht gegeven te hebben voor de moord op een drugshandelaar en zijn vriendin in Antwerpen in 1993. De daders van die moorden zijn eerder tot levenslange celstraffen veroordeeld. Of en hoe het OM R. nog gaat vervolgen voor die moorden, is niet bekendgemaakt.

R. werd in 2003 opgepakt in Spanje, uitgeleverd aan de Verenigde Staten en daar veroordeeld voor samenzwering van het smokkelen van drugs. De Zwarte Cobra heeft zijn gevangenisstraf van twintig jaar met strafkorting uitgezeten. Zijn advocaat betoogt dat R. op illegale wijze in de val is gelokt door een undercoveragent van het Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA. Volgens de DEA bood R. aan te bemiddelen bij de smokkel van een partij xtc naar de Verenigde Staten.

De Utrechter zou al sinds de jaren negentig actief zijn in het Nederlandse en wereldwijde criminele circuit, onder meer door handel in Colombiaanse wiet. De Amsterdamse rechtbank sprak hem in het jaar 2000 vrij van deelname aan een criminele drugsorganisatie.