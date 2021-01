Driehoekige piramides met buitenbeentjes

In Bottrop, een stad in het Duitse Ruhrgebied, staat een uitkijktoren in de vorm van een driehoekige piramide – een tetraëder, in vaktaal. De ontwerpers kozen voor een regelmatige vorm: zowel het grondvlak als de drie opstaande vlakken zijn gelijkzijdige driehoeken. Mensen houden nu eenmaal van symmetrie.

Bij een regelmatige tetraëder is elke ‘tweevlakshoek’ – dat is de hoek die twee zijvlakken met elkaar maken – ongeveer 70,5 graden. Voor de bouwers van de toren in Bottrop is zo’n benadering in één decimaal goed genoeg, maar in werkelijkheid lopen de cijfers eindeloos en onvoorspelbaar door. Je vindt de betreffende hoek door de ‘arccosinus van 1/3’ te berekenen. De exacte uitkomst daarvan is niet als ‘ratio tussen twee gehele getallen’ te schrijven. Dergelijke getallen heten daarom ‘irrationaal’.

Er zijn ook ónregelmatige tetraëders. De zes ribben zijn dan niet allemaal even lang en de tweevlakshoeken kunnen in dat geval ‘rationaal’ zijn, bijvoorbeeld 45 graden of 180/7 graden.

Waarom zou je je interesseren voor zulke tetraëders?

Een groep van vier wiskundigen heeft nu alle tetraëders met rationale tweevlakshoeken in kaart gebracht. Kiran Kedlaya, Alexander Kolpakov, Bjorn Poonen en Michael Rubinstein, verbonden aan universiteiten in Amerika, Canada en Zwitserland, gebruikten een mix van theoretische en computationele technieken bij hun zoektocht naar de tetraëders, én bij hun bewijs dat er geen exemplaren over het hoofd zijn gezien. Het viertal concludeerde dat er twee oneindige families van tetraëders met rationale tweevlakshoeken zijn, plus 59 ‘sporadische tetraëders’: exemplaren die zich niet laten onderbrengen in een familie.

De eerste familie bestaat uit alle tetraëders met tweevlakshoeken 90, 90, 60, 180–2x, x, x (in graden), waarbij x elk rationaal getal tussen 30 en 90 mag zijn. Deze familie was al lang bekend; ze werd in 1895 ontdekt door de Brit Micaiah Hill. De tweede familie heeft tweevlakshoeken 150–x, 30+x, 120–x, 120–x, x, x, met x een waarde tussen 30 en 60. Het bestaan van deze familie was nooit eerder opgemerkt. Tot slot zijn er dus nog de 59 sporadische gevallen. Een voorbeeld is de tetraëder met tweevlakshoeken 180/7, 540/7, 60, 60, 720/7, 720/7. Voorheen waren slechts vijftien van dergelijke buitenbeentjes bekend.

Schaarcongruent

Met de classificatie van alle tetraëders met rationale tweevlakshoeken is een probleem opgelost dat in 1976 werd voorgesteld door John Conway en Antony Jones. Waarom zou je je interesseren voor zulke tetraëders? Voor een antwoord op deze vraag moeten we terug naar 1900. Toen presenteerde de Duitser David Hilbert tijdens een groot wiskundecongres in Parijs een lijst met 23 onopgeloste problemen. „Met zo’n onderwerp praten mensen tientallen jaren later nóg over je lezing”, had een bevriende collega hem gezegd.

Probleem nummer 3 luidde als volgt. Kun je een regelmatige tetraëder zodanig in een eindig aantal stukken snijden, dat je met de stukken een kubus kunt bouwen? Een soort legpuzzel in drie dimensies dus. Algemener vroeg Hilbert zich af of het altijd mogelijk is om, gegeven twee veelvlakken met gelijk volume, het ene veelvlak zodanig met een eindig aantal rechte sneden te snijden, dat de ontstane stukken kunnen worden samengevoegd in de vorm van het andere veelvlak. Als dat kan, heten die veelvlakken ‘schaarcongruent’.

Het antwoord kwam van Hilberts student Max Dehn. Die bewees dat een regelmatige tetraëder en een kubus met gelijk volume níét schaarcongruent zijn. Al zet je het mes nóg zo vaak in de tetraëder, nooit zal het lukken met de ontstane stukjes een kubus te creëren.

Hoe ging Dehn te werk? Hij bedacht een abstracte grootheid voor veelvlakken. Je kunt het vergelijken met grootheden als ‘oppervlakte’ en ‘omtrek’ voor tweedimensionale figuren. Sommige grootheden, zoals de oppervlakte, blijven gelijk als je de vorm wijzigt. Andere grootheden, zoals de omtrek, veranderen. Verknip een vierkant maar en leg met de stukjes een andere vorm. De oppervlakte blijft hetzelfde. Wiskundigen noemen zo’n onveranderd blijvende grootheid in vaktaal ‘invariant’. De omtrek is géén invariante grootheid: een verknipt vierkant dat tot een langwerpige rechthoek wordt getransformeerd, krijgt een grotere omtrek.

Dehn-invariant

Voor driedimensionale objecten is het volume een typisch invariante grootheid: een kubus die wordt doorgesneden behoudt hetzelfde volume, hoe de stukken ook aan elkaar worden geplakt. Dehn bedacht een nieuwe grootheid voor veelvlakken, die wordt vastgelegd door de lengtes van de ribben en de grootte van de tweevlakshoeken. Met al die waarden wordt een complexe berekening gedaan die resulteert in één enkel getal. Dehn bewees dat die uitkomst, net als het volume, invariant is. De grootheid kreeg dan ook de passende naam ‘Dehn-invariant’.

Wiskundigen gebruiken invarianten om te laten zien dat je vanuit een gegeven beginsituatie niet elke eindsituatie kunt bereiken. Een tetraëder kun je op talloze manieren versnijden en de stukken kun je op allerlei manieren weer samenvoegen tot een nieuw object, maar de Dehn-invariant (en natuurlijk ook het volume) biedt houvast: díé verandert niet.

De Dehn-invariant van een kubus is nul, terwijl die van een regelmatige tetraëder een andere waarde heeft. Dat betekent dat een kubus en een regelmatige tetraëder niet schaarcongruent zijn, ook al hebben ze hetzelfde volume.

Dat Conway en Jones inzicht wilden hebben in de tetraëders met rationale tweevlakshoeken is omdat juist daarvan de Dehn-invariant relatief eenvoudig te berekenen is: nul. Je kunt ze dus zó versnijden dat je er een kubus mee kunt bouwen.