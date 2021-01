Houthi-rebellen in Jemen protesteren tegen de beslissing van de Verenigde Staten om hen te bestempelen als een terroristische organisatie. De VS hopen zo Iraanse inmenging in Jemen te voorkomen. Critici vrezen dat het besluit vrede in Jemen in de weg staat en de humanitaire crisis in het land enkel zal verergeren. In het land woedt al ruim vijf jaar een burgeroorlog.

Foto Mohammed Huwais / AFP