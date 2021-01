Dier met imagoprobleem

In menig gangsterfilm komt hij voor: de rat – in overdrachtelijke zin, als benaming voor een verrader of infiltrant. Denk aan Donnie Brasco (1997), of The Departed (2006) van Martin Scorsese, waar in de slotscène een echte rat voorbij komt. Oftewel: zelfs in de onderwereld heeft de rat een imagoprobleem.

Maar is dat wel terecht? Documentair fotograaf Arjan Schuitman (1964) heeft jarenlang het verguisde dier gevolgd en vastgelegd en hij laat zien: de rat is meer dan ongedierte.

In The Rat Gazette, titel van een boek en een kleine expositie in Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, geeft Schuitman een inkijkje in de wereld van de rat. Toen hij aan zijn rattenproject begon was dat met enige huivering – ook voor hem had de rat een slechte reputatie. Maar na ruim een decennium fotograferen is die houding omgeslagen in liefde voor het knaagdier.

De rat wordt al eeuwen geassocieerd met de pest, die via de zwarte rat werd verspreid. Schuitman laat vooral de bruine rat zien, de soort die hier het meest voorkomt.

Hij fotografeerde hem uiteraard ook als een plaag, op het Rotterdamse Afrikaanderplein waar de ratten het moeten hebben van de voedselresten na de marktdagen. Maar de interactie tussen rat en mens bestaat uit veel meer dan overlast en verdelgen. Schuitman wil vooral laten zien hoe intelligent en sociaal de rat is, en hoe hij op respect kan rekenen zodra mensen met hem te maken hebben.

Voor opsporingsdiensten zijn ratten bijvoorbeeld nuttige speurdieren, zag Schuitman; met hun 1.493 reukgenen zijn ze zelfs betere speurneuzen dan honden. En als proefdier voor de medische wetenschap levert de rat, die genetisch veel op de mens lijkt, een essentiële bijdrage.

De rat als proefdier. Foto Arjan Schuitman

Schuitman ontmoette ook ratten die vertederen als huisdier. Of ze zijn showdier, doorgefokt tot ze de ideale kleur, omvang en staartlengte hebben, ontdaan van hun vrijheid uitgedost als circusact.

Minder smakelijke beelden: de rat als delicatesse. Bijvoorbeeld in Vietnam, waar mensen het liefst vers en dus levend gevangen ratten uit de rijstvelden eten. Een lucratieve nevenactiviteit voor de boeren: bij lokale restaurants levert een kilo ratten tien keer zoveel op als een kilo rijst. Schuitman heeft, op uitnodiging van de familie van een rattenvanger, het aangedurfd om mee te eten. Uit respect. Voor de rat.

Arjan Schuitman: The Rat Gazette. Natuurhistorisch Museum Rotterdam. T/m 21/3, voorlopig dicht. Natuurhistorisch Museum Rotterdam. T/m 21/3, voorlopig dicht. Boek bij uitg. Komma, €29,95.

Speurrat. Foto Arjan Schuitman