Deze keer niet dichttimmeren?

Het was een week vol plechtige voornemens in Den Haag. Voornemens van het demissionaire kabinet, dat vorige week lessen trok uit de Toeslagenaffaire. Voornemens ook van demissionair premier Mark Rutte (VVD), die onder vuur ligt vanwege de affaire. En voornemens van partijen in de Tweede Kamer die deze week óók wilden leren van de affaire. Een van die goede voornemens: het kabinet en (coalitie)partijen in de Tweede kamer moeten veel meer oog hebben voor hoe het beleid, dat ze aan de lopende band in elkaar knutselen, uitpakt voor echte mensen.

Hoe? Door betere wetten te maken en meer aandacht te besteden aan het maken van wetten. Door meer oog te hebben voor de uitvoering van beleid en de problemen bij uitvoeringsdiensten. Door meer oor te hebben voor problemen van burgers met het beleid, bijvoorbeeld door overheidsloketten te heropenen waar burgers met problemen kunnen aankloppen.

De formatie van een nieuw kabinet, na de Tweede kamerverkiezingen in maart, zal duidelijk maken of de woorden van politici afgelopen week meer dan symbolisch zijn geweest. Formaties zijn traditioneel een moment waarop veel nieuw beleid wordt gemaakt. En deze verkiezingen blaken de programma’s van de politieke partijen van de ambities. En dan liggen er óók nog veel ingewikkelde politieke compromissen op de loer. Denk aan het klimaatbeleid, het stikstofprobleem, een hervorming van het belastingstelsel, van de regels rond werk, een nieuwe ruimtelijke ordening. Hier liggen meters aan ingrijpend beleid in de voorwas.

Laat het nou precies hier vaak misgaan: beleid dat te veel wordt gemaakt vanuit het (ingewikkelde) politieke compromis tussen partijen, en te weinig vanuit burgers. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt schreef hier in november een scherpe en lezenswaardige analyse over voor de parlementaire commissie die de problemen bij uitvoeringsdiensten onderzoekt.

Regeerakkoorden zijn vaak in politiek beton gegoten en onuitvoerbaar, stelt Pieter Omtzigt

Omtzigt constateert dat er steeds minder aandacht is voor de uitvoering. Vooraan in zijn analyse over de vele oorzaken staat: „politieke akkoorden zijn volledig dichtgetimmerd, zodat er geen controle op uitvoerbaarheid meer plaatsvindt.” Regeerakkoorden en polderakkoorden zoals het klimaatakkoord zijn in politiek beton gegoten, schrijft Omtzigt. „De regeringspartijen laten elkaar nauwelijks ruimte om naar de uitvoerbaarheid te kijken. Ze dwingen elkaar om de zeer gedetailleerde afspraken nauwgezet na te komen.” Terwijl een goed uitvoerbare regeling „naarmate je deze verder praktisch uitwerkt, voortdurende correctie en aanpassing vergt, en soms zelfs heroverweging van de uitgangspunten.”

Hier wordt al langer voor gewaarschuwd. Tijdens de formatie van het kabinet in 2017 waarschuwde informateur Herman Tjeenk Willink, net als topambtenaren: heb alstublieft meer oog voor hoe beleid uitpakt! Arno Visser, president van de Rekenkamer, somde begin januari in Elsevier de rode draad op van dertig jaar parlementaire onderzoeken. De publieke sector verkeert in een bijna permanente staat van reorganisatie. Al in 2002 schreef de Rekenkamer dat de oorzaak van de hardnekkige uitvoeringsproblemen lag „bij een gebrekkige beleidsvoorbereiding en te ambitieuze beleidsvoornemens”. De grote vraag voor 2021: weten de politieke partijen die straks een nieuw kabinet vormen de beleidsbonanza en het politieke beton te weerstaan?

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021