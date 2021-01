De hemel – maar soms wat beknopt

Helga van Leur en Govert Schilling: Dag & Nacht Fontaine Uitgevers, 192 blz. €27 ●●●●●

Misschien is het toeval, misschien is het selectieve perceptie. Maar bij het openslaan van Dag & Nacht, het fraai geïllustreerde boek over hemelverschijnselen van meteoroloog Helga van Leur en sterrenkundejournalist Govert Schilling, valt mijn oog als eerste op de zin „De weerspreuken betreffen dus niet de corona!” Al verder lezend daalt het besef snel in dat het hier niet om een pandemie gaat maar om de kleine krans die soms om de maan te zien is. De maan-corona is zichtbaar bij een dunne wolkenlaag met waterdruppels. „Die bevindt zich al op een lagere hoogte en voorspelt dus géén weersverslechtering”, schrijft Van Leur. Volkswijsheden als ‘Kring om de maan zal in regen vergaan’ duiden volgens haar op een ándere kring, de zogeheten halo. Die staat verder van de maan af dan de corona (22 graden in plaats van 10 graden) en ontstaat bij hoge sluierbewolking van ijskristallen.

In een ander hoofdstuk schrijft Schilling over de uitgestrekte, ijle dampkring van de zon, die óók al corona heet. Die is over het algemeen niet zomaar zichtbaar, maar wel tijdens een totale zonsverduistering. „Midden op de dag wordt het een paar minuten donker en rondom de zon is de zilverwitte gloed van de corona te zien.”

En zo staat Dag & Nacht vol fijne feiten. Over wervelwinden, luchtspiegelingen, zonsondergangen. En over de Poolster, planeten en de Melkweg. Natuurlijk, er zijn meer van dergelijke boeken in omloop, waarin hemelverschijnselen kort en bondig worden toegelicht. Maar het leuke is dat ditmaal de meteorologie en de astronomie allebei aan bod komen.

Van Leur en Schilling zijn allebei redelijk bekend en dat wordt wel erg uitgevent – de grote foto op de achterflap is tot daaraantoe, maar door óók nog een paginavullende foto naast het voorwoord te plaatsen krijgt het boek een wat hoog BN’er-gehalte. En dat is jammer, want daardoor heb ik dit boek een tijd laten verstoffen op mijn bureau.

De hoofdstukken zijn één pagina lang en dat is soms wat erg beknopt. Maar voor beginnende hemelbewonderaars nodigen de teksten en fraaie foto’s zeker uit tot naar boven kijken.