De grote modeheld bleek Bernie Sanders

De kledingkeuze van Amerikaanse presidenten en presidentskandidaten en hun partners ligt altijd onder een vergrootglas, vooral als het vrouwen betreft. Eindeloos is geschreven over de mouwloze jurken van Michelle Obama, de campagne-broekpakken van Hillary Clinton, de naaldhakken en het legergroene ‘I really don’t care, do U?’-jasje van Melania Trump. Maar zelden is de aandacht zo groot als bij een inauguratie, waar elke keuze – voor merk, kleur en model – lijkt te staan voor iets groters.

Melania Trump verliet het Witte Huis in een combinatie van Europese luxemerken, haar echtgenoot staat bekend om zijn voorliefde voor Italiaanse Brioni-pakken en rode dassen. Maar Biden en Kamala Harris kozen voor Amerikaans ontwerp. Joe Biden droeg Ralph Lauren, een merk dat bijna een symbool is geworden voor de Amerikaanse droom: Ralph Lauren werd als zoon van joodse immigranten in de Bronx geboren als Ralph Lifshitz. Bidens stropdas was uiteraard democraten-blauw.

Kamala Harris had haar outfit – een jurk met bijpassende getailleerde jas – laten maken door John Christopher Rogers, een 27-jarige Afro-Amerikaanse ontwerper die bekend staat om zijn kleurrijke, uitbundige en toch geklede ontwerpen. De keuze voor paars was uit te leggen als een feministische keuze – paars is de kleur van de vrouwenbeweging – en volgens CNN in het bijzonder een ode aan Shirley Chisholm, in 1972 de eerste zwarte vrouwelijke presidentskandidaat. Paars was een van haar campagnekleuren. Paars geldt ook als een kleur van verzoening: rood en blauw bij elkaar.

Een verrassing was Ella Emhoff, de stiefdochter van Harris. Zij verscheen in een getailleerde geruite jas van Miu Miu, het zustermerk van Prada, met een extra witte kraag en borduursel op de schouders, afgestyled met een rond nerdy brilletje en een haarband – helemaal de geestige, kuise blauwkous-look die al een tijdje populair is onder vooruitstrevende jonge vrouwen. Zij droeg hem met zoveel overtuiging dat ze meteen is gebombardeerd tot stijlicoon. Dat er een stylist aan te pas was gekomen, deed daar niks aan af. Op het Instagramaccount van de 22-jarige modestudent, die gebreide en gehaakte kleding maakt, is te zien dat ze uitstekend zonder kan.

De grote modeheld van de inauguratie bleek Bernie Sanders, die tijdens de plechtigheid op een klapstoeltje volkomen zichzelf zat te wezen in een functionele parka en ouderwetse, dikke, handgebreide wanten. Precies het soort praktische, maar verder ondoordachte outfit die zo inspirerend kan zijn voor modeontwerpers en -liefhebbers. Dat de modewereld dol is op senator Sanders, is trouwens niet nieuw. In 2017 werd een variatie op zijn campagnelogo gebruikt in een collectie van Balenciaga. De jas die hij aanhad, van snowboardmerk Burton, werd eerder op de markt gebracht met zijn portret achterop. Sanders kreeg de zijne, zonder portret, als kerstcadeau van zijn zoon, die betrokken was bij de Bernie-versie van de jas.