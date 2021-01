De gordijnen zijn nog vaker dicht

Het Neptunusplein was nog nooit zo stil. Geen hangjongeren. Geen geroezemoes. Geen babbelende Eritreeërs met koffie in de hand. „Niemand komt hier nog voor een praatje”, zegt Rob van der Velde vanachter de toonbank in zijn café, de Tippel-Inn.

Het Neptunusplein, normaal het levendig hart van de Amersfoortse wijk Kruiskamp, is tot een doorstroomlocatie gedegradeerd. De mensen komen alleen nog om eten af te halen. Gegrilde kip, Turkse pizza. Ze eten het op in hun auto’s en dumpen het afval op de parkeerplaats. De Tippel-Inn is gesloten, de Zeeman, de Action, de kapper. Alleen het geratel van de supermarktkarren verdrijft de stilte. Karren zonder muntje die je nu overal terugvindt in de wijk, verweesd, tot aan de flatportieken toe.

Het humeur van een wijk lees je af aan de gordijnen. Zijn ze open, dan gaat het goed. Gesloten: niet zo best. In Kruiskamp, een voormalige Vogelaarwijk met relatief veel armoede en inwoners met een migratie-achtergrond, was het altijd al moeilijk binnen gluren. Sinds corona lijken de gordijnen nog vaker dicht.

Wie niet goed in zijn vel zit, verstopt zich, weet Steven van de Bree (29), maatschappelijk werker bij Indebuurt033, een informatiepunt aan de overkant van het plein. Hij helpt bewoners met de aanvraag van een uitkering, WW, toeslagen. Veel van zijn cliënten zijn de Nederlandse taal niet machtig, durven instanties niet te bellen. Hij helpt ze en kijkt wat nodig is om hun netwerk te versterken. „Eenzaamheid is hier een issue.”

Wijzend door het raam naar de Tippel-Inn: „Dat café is belangrijker voor de wijk dan je denkt. Het is als een buurthuis. Altijd een vol terras, in zomer en winter.” Van de Bree kreeg zijn cliënten vaak via mond-tot-mond-reclame. Op het plein vertelden Noord-Afrikanen, Eritreeërs en Congolezen elkaar over het informatiepunt tijdens een babbeltje op het terras. Nu dat niet meer kan is ook Indebuurt033, in coronatijd wél open, minder druk bezocht.

Onder zijn cliënten zijn veel alleenstaande mannen van middelbare leeftijd, zegt Van de Bree. Ze zijn als vluchteling naar Nederland gekomen en verblijven hier zonder familie, zonder netwerk. Sommigen zijn na gezinshereniging alsnog gescheiden, „het is dan gebruikelijk dat de man het huis verlaat”. Die mannen komen via via te wonen in de flats en eengezinswoningen rondom het plein. Particuliere huur, 450 euro voor een kamer. Ze delen de woning vaak met vier, vijf andere mannen.

Maar dan zijn ze niet meer eenzaam, toch? „Zou je denken ja”, zegt Van de Bree. „Maar hun huisgenoten zijn vaak niet van dezelfde cultuur.” En collega’s dan? „Ook daar bereiken ze geen diepgang mee, vanwege de taal.”

Het aantal WW-aanvragen dat Van de Bree behandelt, is sinds het begin van de tweede lockdown flink gestegen. Zijn cliënten deden veel productiewerk, losse baantjes. In maart wisten hun werkgevers het nog te redden dankzij de steunmaatregelen, maar nu is alle vet eraf en worden ze ontslagen. Al die mannen, zegt Van de Bree, zitten nu hele dagen thuis. Een beetje wandelen, tv kijken, dat is wat ze doen. Gordijnen dicht.

„Ah kijk, daar loopt één iemand”, zegt cafébaas Rob van der Velde. Zijn vaste klanten, van Turk tot Eritreeër, aanschouwt hij nu vanachter het raam van de Tippel-Inn. Hij ziet ze „met hun ziel onder de arm” lopen. „Ze kunnen nergens zitten, nergens heen.”

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 januari 2021