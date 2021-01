De euro wordt zelden meer vervalst, zegt de ECB

Sinds de invoering van de eurobankbiljetten in 2002 is er nog nooit zo weinig vervalst. Dat heeft de Europese Centrale Bank vrijdag bericht.

Vorig jaar werden 460.000 valse biljetten uit circulatie gehaald, waarvan 220.000 in de tweede helft van het jaar. Dat lijkt veel, maar op de ruim 25 miljard biljetten in omloop is het zeer gering, aldus de ECB.

Per miljoen bankbiljetten waren er vorig jaar zeventien vals, en dat is de kleinste verhouding ooit. In het eerste jaar van de euro werden 22 biljetten per miljoen nagemaakt. In de jaren daarop namen de vervalsingen toe, tot een piek van 64 per miljoen in 2009. Sindsdien daalt het aantal gestaag, tot het huidige laagterecord.

Briefjes van 20 en 50 euro zijn bij vervalsers nog steeds het populairst: zij maken samen zo’n twee derde uit van de namaak. Hogere denominaties (100, 200, 500 euro) worden veel minder vervalst. Slechts 1,2 procent van de 500-eurobiljetten was vorig jaar vals. Hoge denominaties worden in Nederland overigens zelden gebruikt.

De meeste vervalsingen zijn volgens de ECB makkelijk te ontdekken. Zij hebben geen van de veiligheidskenmerken (onder meer watermerken en een zilveren draad). Als ze er wel zijn, gaat het vaak om knullige imitaties.

Opvallend is overigens dat de waarde van alle circulerende bankbiljetten in de eurozone blijft toenemen, ondanks de overgang naar elektronisch betalen. In het coronajaar 2020 steeg de hoeveelheid contant geld in omloop met 10,9 procent naar 1.434 miljard euro. Bijna de helft van dat bedrag komt voor rekening van biljetten van 50 euro. Een mogelijke verklaring is dat er niet zozeer meer wordt betaald met eurobiljetten, maar dat ze, al dan niet zwart, worden gespaard. Bij een rente van nul procent maakt het niet meer uit of het geld contant is of op een bankrekening staat. En het blijft buiten het zicht van de fiscus.