De democratie crasht

Politiek is emotie. Zelfs voor politieke realo’s is het elke keer weer verbazend hoe ontroerend het kan zijn, en hoe weldadig het kan aanvoelen, als iemand plotseling het licht aanknipt in de duisternis. Amanda Gorman dichtte tijdens Joe Biden’s inauguratie: „The dawn is ours before we knew it / Somehow, we do it.”

Dat.

Joe Biden geeft miljoenen in binnen- en buitenland hoop. Maar op de symboliek van woord en gebaar moet actie volgen. De mensen verwachten iets. Daarom begon Biden zijn presidentschap met het tekenen van decreten: het immigratieverbod voor inwoners van moslimlanden wordt afgeschaft, de bouw van de ‘Mexicaanse muur’ wordt gestaakt, het vertrek uit de Wereldgezondheidsorganisatie en het Parijse klimaatverdrag wordt teruggedraaid, „agressieve” pandemiebestrijding wordt officieel beleid.

Maar het beleid van je voorganger ongedaan maken is één ding. Nu moet Biden een land vol ongelijkheid, onrechtvaardigheid en willekeur hervormen. Hij moet het openbaar bestuur relevanter en efficiënter maken, voor iedereen. Dat is zijn opdracht.

Dit is een Herculestaak. Bidens voorgangers beten hun tanden erop stuk. En dit is niet alleen een Amerikaans fenomeen. De sclerose van het openbaar bestuur en het onvermogen van de politiek om daar iets aan te doen, vormen in veel westerse democratieën een groeiend probleem dat teleurgestelde burgers in de armen jaagt van politieke charlatans met slogans als ‘lock her up’. Onze Toeslagenaffaire is maar één voorbeeld.

In het boek Government’s End (1999) omschreef journalist Jonathan Rauch het Amerikaanse systeem als volgt: „Een logge, vaak onbegrijpelijke massa, zorgzaam voor klanten maar ondoordringbaar voor brede, coherente hervormingen.” ‘Demosclerose’, noemde hij dit. Centraal daarin: een overheidsapparaat dat steeds minder bestuurbaar wordt omdat het duizenden keren is opgelapt met bypasses, bruggetjes en stoplappen. Computerdeskundigen kennen het verschijnsel: op zeker moment heeft het systeem geen leidraad meer en wordt het immuun voor aanpassingen. Het crasht steeds vaker. Politici beloven van alles, maar hebben er geen vat meer op.

President Obama probeerde het, met Obamacare. Het werd, ondanks zijn enorme inzet, geen succes. Om dingen te veranderen moest hij ontelbare belangengroepen in het systeem – verzekeraars, ziekenhuizen, artsen, patiëntengroepen, farmaceuten – paaien met gunsten, omweggetjes en (halve) beloftes. Ten slotte baarde de olifant een muis. In een complexe welvaartsstaat is dit helaas vaak het hervormingsscenario. Politiek is marchanderen met belangengroepen. Parlementariërs hebben er weinig greep op.

Politiek heeft met traditionele democratie weinig meer te maken

President Trump heeft dit niet veranderd. Hij is er vooral omheen gelopen. Trump is een bijproduct van het systemische falen. Zijn populariteit rust op mensen die zijn afgehaakt. Die de overheid en de politiek verachten. Die geloven in alternatieve waarheden, zoals zijn tweets over „drain the swamp”.

Hoe langer dit doorgaat, hoe leger de politiek wordt. Burgers willen actie. Politici maken alle bewegingen die daarbij horen: extreme beloftes, driftige stemmingen, sound & fury. Maar het is hol. Met traditionele democratie heeft het weinig meer te maken. Besturen wordt buiten-constitutioneel. Het gaat via snelle uitvoerende decreten, fop-referenda, koehandel met belangengroepen en, steeds vaker, via de rechter. Het parlement geeft de ambtenarij opdrachten zonder te checken of die uitvoerbaar zijn.

Zolang het systeem genoeg burgers stabiliteit en welvaart levert, verandert er niets. Zelfs de oppositie is pastiche, schrijft Ross Douthat in The Decadent Society (2020). Ze maakt bewegingen die horen bij anarchisme, fascisme of marxisme. Maar het is toneel – zie QAnon met zijn bizarre uitdossingen. Het is leeg. Er zijn geen ideeën over alternatieven. Van Occupy Wall Street tot ISIS en de Proud Boys: „Het is de adrenaline van de jaren dertig, maar met een veel lagere body count.”

Hoe trek je dit zónder chaos vlot? Dit is het dilemma van leiders als Biden en Macron, en zou het moeten zijn voor Rutte of Conte. De kunst is om hoop te houden, zonder wonderen te verwachten.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021