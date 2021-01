Zeker 150 militairen inauguratie Biden positief getest

Tussen de 150 en 200 militairen van de Nationale Garde die de afgelopen week zijn ingezet in de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn positief getest op het coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van een anonieme overheidsmedewerker.

Rondom de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden waren in totaal zo’n 25.000 gardisten actief en daarbij kon lang niet altijd de aanbevolen sociale afstand gehouden worden. Zo sliepen de militairen tussen hun diensten door dicht op elkaar in het Capitool en later in een onverwarmde parkeergarage. Gevreesd wordt dan ook dat het aantal besmettingen nog fors verder op kan lopen en de inauguratie een ‘superspreader event’ blijkt te zijn geweest.