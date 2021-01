Ook onder Joe Biden blijft corona de Amerikanen verdelen

Daags voordat Joe Biden woensdag aantrad als president kreeg de gemeenteraad van het Texaanse universiteitsstadje San Marcos een verontrustende briefing. Het aantal nieuwe coronabesmettingen, waarschuwde de lokale gezondheidsdirecteur, lag „sinds het begin van de pandemie nog niet zo hoog”.

En dan moesten veel studenten nog terugkeren van hun wekenlange kerstvakantie elders in de VS. „Zij zijn deel van onze plaatselijke risicofactor. Veel van die studenten zijn de koks in onze restaurants, het personeel in onze winkels.”

Het debat dat volgde, toonde aan hoe lastig het voor Biden wordt corona onder controle te krijgen. Enkele raadsleden voerden aan dat dit alarmerende nieuws noopte tot strengere maatregelen, bijvoorbeeld rond horecabezoek. Maar burgemeester Jane Hughson gaat voorlopig geen strikter beleid voeren, zei ze. Niet omdat ze dat niet wil – integendeel. „Maar ik ga niet iets tekenen waarvan ik weet dat het toch tot een rechtszaak leidt.”

De staat Texas, bestuurlijk geheel in handen van de Republikeinen, zou San Marcos meteen aanklagen. Ken Paxton, de Republikeinse deelstaatminister van Justitie en een uiterst trouw volgeling van Donald Trump, klaagde eind vorig jaar al de (progressieve) steden El Paso en Austin aan. Zij wilden lokale besmettingspieken de kop indrukken door restaurants rond de jaarwisseling deels te sluiten. Volgens Paxton gingen ze daarmee hun boekje te buiten. Het hoogste Texaanse hof gaf hem gelijk.

Op zijn eerste werkdag heeft president Joe Biden donderdag tien decreten uitgevaardigd om de corona-epidemie voortvarender aan te pakken. De mondkapjesplicht die veel vervoersmaatschappijen al hadden ingesteld, wordt nu ondersteund door een federale maskertjesplicht in treinen, vliegtuigen en bussen. In de uren na zijn inauguratie had Biden al zo’n plicht afgekondigd voor alle federale terreinen en werkplekken. (Toen hij kort daarna een ongemaskerd bezoek bracht aan het Lincoln Monument sneerden tegenstanders dat hij zich er zelf niet aan hield.) Verder wil de nieuwe regering snel de testcapaciteit opvoeren. In veel staten kan een uitslag nu dagen op zich laten wachten en er wordt ook weinig getest onder mensen zonder klachten. Ook wordt geïnventariseerd waar een beroep moet worden gedaan op de National Defense Act, een wet uit de Korea-oorlog, waarmee de Staat bedrijven kan verplichten meer beschermend materieel, injectienaalden, medische maskers en testbuisjes te produceren. Ook heeft Biden gezegd in zijn eerste honderd dagen 100 miljoen vaccinaties te willen zetten. Het is de vraag of daar voldoende doses voor zijn, zeker voor de herhaalprikken.

Aan de uitgaansstraat van San Marcos is te zien tot welke extra risico’s dit leidt. Vanaf lunchtijd lopen de bars vol met studenten voor een (vaak alcoholisch) ontbijt. De colleges zijn deels nog online, dit is de tijd om bij te kletsen over de weken die ze thuis hebben doorgebracht. Soms in staten waar de coronacijfers nog ernstiger zijn, bijvoorbeeld omdat er al besmettelijker varianten van het virus rondwaren.

San Marcos is een progressief stadje. Op de trottoirs en bij binnenkomst in bijvoorbeeld Craft House Kitchen & Tap draagt bijna iedereen een mondkapje. Maar dit mag aan tafel af en naarmate er meer bubbelwijn, cocktails en bier doorheen gaan en het muziekvolume stijgt, worden barkrukken dichter bij elkaar geschoven. Vrienden prikken in elkaars salades of snavelen uit dezelfde snackschalen. En dan moet de wekelijkse karaokeavond nog beginnen.

Zoveelste splijtzwam

Precies een jaar voordat Joe Biden aan zijn presidentschap begon, werd in Seattle op 20 januari 2020 de eerste Amerikaanse coronadiagnose gesteld. Sindsdien heeft het virus in de VS niet alleen ruim 400.000 levens geëist en nog eens zeker 25 miljoen mensen besmet, de bestrijding ervan is ook uitgegroeid tot de zoveelste politieke splijtzwam. De 81 miljoen kiezers van Biden menen (meestal) dat de regering vrijheden mag inperken omwille van de volksgezondheid. De 74 miljoen Amerikanen die op Trump stemden, deelden (vaak) zijn luchthartiger benadering van het virus en vinden dat openhouden van de economie prioriteit heeft.

Corona is slechts één van de elkaar versterkende crises die Biden van Trump erft. Hij somde ze op in zijn inauguratierede: „Een virus dat maar eens in de eeuw voorbijkomt, sluipt door ons land. Het eiste in een jaar meer levens dan Amerika er verloor in de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen banen zijn verloren gegaan. Een roep om raciale gelijkheid die al 400 jaar broeit, beroert ons. [..] De planeet zelf slaakt een overlevingskreet. [..] En dan is er de opkomst van politiek extremisme, wit-superioriteitsdenken, binnenlands terrorisme.”

„De democratie heeft overwonnen”, duidde Biden zijn eigen aantreden. Maar, stelde hij ook, „we moeten deze onwellevende oorlog [uncivil war, red.] tussen Rood en Blauw, tussen stad en platteland, tussen rechts en links beëindigen.”

Lees ook deze reportage over het coronavirus op het platteland van de zuidelijke staat Georgia

Die verdeeldheid wordt onder meer duidelijk rond het mondkapje. Dit is het jongste slagveld geworden in de ‘cultuuroorlogen’ die de Amerikaanse samenleving al veel langer splijten. Donderdag, bij de ondertekening van tien coronadecreten, riep Biden opnieuw alle Amerikanen op zo’n maskertje te dragen. Dat zou tot april 50.000 doden kunnen schelen, rekende hij voor. Hij noemde het een daad van ‘patriottisme’.

Nanny

‘Patriot’ is niet toevallig ook het etiket dat Trump-fans zichzelf graag opplakken. „Op de een of andere manier zijn veel Republikeinen de retoriek gaan omarmen dat het níét dragen van een mondkapje een revolutionaire daad is. En niet een daad van empathie”, stelt raadslid Maxfield Baker, die deze week pleitte voor strengere maatregelen in San Marcos.

Hij ziet in zijn stad tot welke bestuurlijke onmacht de mede door Trump aangejaagde maskerscepsis leidt. Zo geldt er binnen op openbare plekken al maanden een mondkapjesgebod, opgelegd door (de gematigde, Republikeinse) gouverneur Abbott. „Maar het zijn agenten en brandweerlieden die dat moeten handhaven. En dat zijn vaak Republikeinen die zelf weigeren een mondkapje te dragen en zeggen geen nanny [oppas, red.] te willen spelen.”

Tijdens de eerste lockdown, tussen maart en mei, sloot het stadsbestuur daarom bijvoorbeeld de stadsparken, omdat hier regels over afstand houden niet gecontroleerd werden. Overheidsreclameborden langs de kant van Texaanse snelwegen met oproepen als ‘Draag er een en wees een teamspeler’, nemen vooralsnog niet alle tegenstand weg.

Baker vertelt over een Halloween-festival, eind oktober, waar een mondkapjesplicht gold. Bezoekers moesten hiertoe zelfs een verklaring ondertekenen. Maar eenmaal binnen hielden weinigen zich daar aan. Volgens Baker, die er zelf ook was, „omdat de handhavende brandweerlui ze zelf niet droegen”. De burgemeester liet die onmacht dinsdag doorschemeren, toen ze uitlegde het percentage toegestane horecabezoekers niet eigenstandig te gaan verlagen. „Ik zou niet weten hoe ik dat moet handhaven. De zaken zijn momenteel niet echt handhaafbaar”, citeerde lokale tv-zender KXAN haar.

Baker heeft de hoop dat dit onder Biden verbetert, omdat „hij leiding geeft door het goede voorbeeld te geven”, maar is tegelijkertijd bezorgd. „Nu mensen nog meer coronavermoeidheid vertonen en de vaccins eraan komen, zullen ze onvoorzichtiger worden”, voorziet hij. De VS zitten in de westerse wereld in de kopgroep van landen die snel prikken. „Maar we leiden óók in dodentallen.”

Empathie

In de eerste maanden van de epidemie suste Trump meermaals dat het virus „op een dag als vanzelf zal verdwijnen”. Na de eerste golf, in mei, verloor hij zijn interesse voor epidemiebestrijding goeddeels. Impopulaire ingrepen liet hij over aan gouverneurs en burgemeesters. Ook nadat hij begin oktober zelf ziek werd, bleef hij het ‘China-virus’ bagatelliseren. Dit gebrek aan inlevingsvermogen kostte Trump waarschijnlijk mede zijn tweede termijn. Had hij na zijn ziekenhuisopname een tournure gemaakt en alsnog vertrouwd op de wetenschap, waren zijn electorale kansen allicht beter geweest.

Lees ook: Wie pakt de coronaregie in de VS?

Om het contrast met zijn voorganger te onderstrepen, liet Biden dinsdagavond rond de spiegelvijver van het Lincoln Memorial vierhonderd lampjes ontsteken: één voor elke duizend doden. Half februari, is de verwachting, kan het Amerikaanse dodental de half miljoen passeren. „Het is soms zwaar om te herdenken, maar dat is hoe we helen”, zei Biden in een korte toespraak. „Het is belangrijk om dit te doen, als land.”

In het academisch Dell Seton-ziekenhuis van de Texaanse hoofdstad Austin heeft fysiotherapeut Audrey (29) weinig meegekregen van de machtswisseling in het verre Washington. Op de avond na de inauguratie loopt ze na een dienst van elf uur „compleet gaar” naar buiten. Al bijna tien maanden helpt ze onafgebroken coronapatiënten revalideren na een vaak slopend ziekbed. En hoewel ze enthousiast is dat er nu een regering is die de virusuitbraak serieus neemt, blijft ze ook sceptisch. „Iedereen moet nu mee gaan doen, de politici én de bevolking.”

Ook zij vreest verslapping door het op gang komen van de vaccinatiecampagne. „Ik ben zelf gevaccineerd en moet me al inhouden het oude leven niet te hervatten. Want ik ben dan wel beschermd, maar kan besmettelijk blijven voor anderen.” Pas in maart gunt ze zich weer een verzetje: een vliegreis naar de sneeuw.

Als ze na een lange dienst naar huis gaat, is ze verbaasd hoezeer het leven doordraait in de stad – en dan is Austin een Democratisch eilandje in een verder Republikeinse rurale vlakte. In de lentelockdown was veel meer dicht. „Maar nu liggen meer mensen in het ziekenhuis dan destijds, en is er veel meer open.”

Biden, meent ze, toont de empathie die ze Trump niet zag opbrengen. „Die lampjes, dat is een mooi gebaar. Het is zeker het juiste om te doen.” Maar, zegt ze ook : „Nu moeten we zien wat er concreet gebeurt.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021