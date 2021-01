Zoektocht naar laatste getuigen Indonesische ‘Revolusi’

Hoe oud ze precies is, weet Yomi Rauf niet, maar één aandenken heeft de stokoude Molukse vrouw nog aan de Nederlandse tijd: het litteken van de pokkenprik die ze als jong meisje kreeg. Toen de Japanners kwamen, vluchtte ze van het eiland Obi naar het noorden. De verhalen waren angstaanjagend: „Als vrouwen iets verkeerd deden, werden hun borsten afgesneden.”

Schiet maar op, zei een vriend tegen de Vlaamse schrijver David Van Reybrouck toen hij een paar jaar geleden vertelde een boek (Revolusi) te willen schrijven over de dekolonisatie van Nederlands Indië. „Straks zijn al je getuigen dood”. Dat oral history belangrijk is voor Van Reybrouck, bleek al uit zijn schitterende boek Congo. Voor de documentaireserie Revolutie in Indonesië, waarvan de NTR woensdag het eerste deel uitzond, volgden Marlou van den Berge en Djoeke Veeninga de schrijver bij zijn research.

Die eerste aflevering behandelt de Japanse bezetting, die werkte als katalysator voor het onafhankelijkheidsstreven. Van Reybrouck gaat op bezoek bij de 89-jarige Purbo Suwondo, die zich nog levendig (en in uitstekend Nederlands) herinnert hoe hij de enige Javaan op een Nederlandse school was. Maar ook dat de zoon van een officier, die zag dat Purbo hogere cijfers haalde, zei: „Je bent en blijft een inlander.”

Erg goed komen de Nederlanders er niet vanaf in de verhalen die Van Reybrouck optekent. Ze dreven de spot met de Japanners met hun dikke brillen en kromme benen. „Met die benen kun je geen vliegtuig besturen.” De werkelijkheid bleek anders. Toen de Japanners oprukten, trokken de Nederlanders hun uniform uit en gaven ze zich binnen een dag over. Van Reybrouck wil weten of zijn gesprekspartner de uitdrukking „het hazenpad kiezen” kent. Suwondo, fijntjes: „Anders had ik geen acht voor Nederlands gehad.”

De revolutie in Indonesië gaat behalve over het verleden ook over het onderzoek naar dat verleden. We zien dat Van Reybrouck schema’s maakt voor zijn boek („Ik houd van papier, pennen, punten en gommetjes”), op Indonesische les gaan in Brussel en zorgvuldig presentjes uitzoeken voor zijn gesprekspartners: „Is er iets wat je kunt eten zonder tanden?”

Japanse veteranen via Tinder

Dat er veel logistiek komt kijken bij het vergaren van zeer kleine brokjes informatie, blijkt vooral als Van Reybrouck op zoek gaat naar veteranenverhalen in Japan. Hij constateert dat het lastig is om door te dringen in de „koppige zwijgcultuur” van dat land. Via de datingapp Tinder legt hij contacten, maar zijn mededeling dat hij op zoek is naar de grootouders van zijn matches zorgt voor misverstanden.

Uiteindelijk komt hij binnen bij een veteraan die nog in Indië heeft gevochten en daar niet onder de indruk raakte van de militaire kracht van de oude kolonisator: „Het was of we een oefenwedstrijd speelden”, zegt de 101-jarige meneer Shiono met jongensachtige bravoure. Romantisch vertelt hij over de nachten in de jungle. „We sliepen op een bed van takken, als een vogel in zijn nest.” Even later neemt hij zijn bezoek mee naar zolder, waar hij met een buikspreekpop op schoot gaat zitten – Van Reybrouck geeft toe dat zijn „droomgetuige” hem een beetje in verwarring brengt.

De revolutie in Indonesië vertelt geen scherp, afgebakend verhaal en streeft ook niet naar revolutionaire inzichten in de onafhankelijkheid van Indonesië – al benadrukt Van Reybrouck de rol van de generatie die opgroeide tijdens de Japanse bezetting. De serie geeft vooral een sprekend beeld van de zoektocht die geschiedschrijving nu eenmaal altijd is. De historicus speurt naar getuigen en die oude getuigen dwalen door hun geheugen. Gelukkig is Van Reybrouck net op tijd aan zijn onderzoek begonnen.