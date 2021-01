Zeker vijftien doden bij brand bejaardentehuis in Oekraïne

Bij een brand in een verzorgingshuis voor ouderen in de Oekraïense stad Charkov zijn donderdag zeker vijftien mensen om het leven gekomen en elf mensen gewond geraakt. Negen ouderen konden op tijd worden gered, vijf van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis, meldt het Franse persbureau AFP. Volgens het Oekraïense Openbaar Ministerie is de brand mogelijk veroorzaakt door „onzorgvuldige omgang met elektrische apparaten”.

De brand brak midden op de dag uit op de bovenverdieping van het pand in een van de westelijke wijken van Charkov, na hoofdstad Kiev de grootste stad van het Oost-Europese land. Hoewel de brandweer volgens de autoriteiten snel ter plaatse was en het vuur binnen twee uur had uitgedoofd, was de schade groot. De verdieping van zo’n honderd vierkanten meter ging volledig verloren, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne aan AFP.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. „We bidden dat er niet meer slachtoffers zijn”, schrijft Zelensky in een verklaring op Facebook. Hij noemt de brand daarin een „verschrikkelijke tragedie”. Volgens de president wordt op korte termijn een strafonderzoek geopend.