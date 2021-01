Eerst stond hij ‘aan de grens’, aldus een krantenkop, maar vlak daarna onthulde minister Hugo de Jonge het schokkende nieuws op de nationale televisie aan het volk: „De Britse mutant waart op Nederlandse bodem.” ‘Mutant’?! Lezen de journalisten en minister De Jonge dan geen boeken? Niet eens The Chrysalids (1955) van John Wyndham, waarin genetische mutatie wordt beschouwd als het werk van de duivel? Toch zeker dan De Hongerspelen (2008) van Suzanne Collins, waarin het fascistische regime ‘muttaties’ creëert, een woordspel dat verwijst naar gemodificeerde apen, wolven en vogels?

Wie ook maar een beetje literatuur en populaire cultuur tot zich neemt, heeft het dezer dagen extra zwaar wanneer een politicus of epidemioloog waarschuwt voor de nieuwe variant van het coronavirus, en die ‘mutant’ noemt.

‘Mutant’ is een doodnormale, geaccepteerde term in de biologie. Maar inmiddels is het woord zo verstrengeld geraakt met fictie dat het spontaan clichés losmaakt bij ministers en media. Een voorbeeld: ‘Twee scholen bij Antwerpen waar de mutant de kop op heeft gestoken hebben inmiddels moeten sluiten.’ Oké. En hoe ziet zo’n mutantenkop er dan uit? Daar is kennelijk niet over nagedacht. Want het griezelige beeld vormt zich onwillekeurig in je hoofd. Zie Scylla, die werkelijk alles slaat: een zeemonster, getransformeerd op instigatie van de jaloerse tovenares Circe. De mutatie: romp en hoofd zijn vrouwelijk, en uit de zij groeien zes hondenkoppen met drie rijen messcherpe tanden. Verder heeft Scylla twaalf hondenpoten en, om het plaatje compleet te maken, de staart van een vis. (Stel je voor dat deze mutant de kop zou opsteken op Nederlands grondgebied.)

Toch was Scylla ooit een mooi meisje op het eiland Sicilië. Zij had het ongeluk dat de zeegod Glaucus op haar verliefd raakte. Daar was Circe, die een oogje had op Glaucus, niet van gediend, vandaar dat ze ging rommelen in het erfelijke materiaal van de nimf.

Wat gaat er om in de mutant? Wraak? Afgunst? Overlevingsdrang? En: wat gebeurt er als de mutant óns onder de loep zou nemen — wat zijn wij dan? Een inkijkje in het gevoelsleven van de mutant biedt de wetenschapper die in David Cronenbergs filmThe Fly (1986) een mix wordt van mens en vlieg, die in de spiegel kijkt en zegt: „Ik ben een insect dat droomde dat hij een mens was. En dat fijn vond.”

Wat is mens, wat is mutant? Binnenkort overheerst de Britse mutant volledig bij ons, bericht het RIVM. De kogel is dan door de kerk, net zoals in de film I Am Legend (Richard Matheson, 1954), waarin albino-vampiers na een apocalyptisch event heersen in de steden. Robert Neville, de laatste mens op aarde, bevecht de mutanten met hand en tand. Tevergeefs. Uiteindelijk ontdekt hij een vreselijke waarheid: hij is de variant. „Hij was anathema geworden, bron van een duistere angst die moet worden uitgewist.”

Mutant