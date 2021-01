Wilders: Rutte doet ‘duizend scheppen’ bovenop toch al strenge lockdown

Volgens Geert Wilders (PVV) heeft Nederland nu al één van de strengste lockdowns van Europa. „Maar het is nog niet genoeg, Rutte doet er al duizend scheppen bovenop, hij komt nu met een avondklok.” Wilders wijst op een motie die hij vorige week indiende, waarin stond dat er geen avondklok zou moeten komen. Die motie werd aangenomen, ook D66, PvdA en GroenLinks stemden voor.

Volgens Wilders komt er nu een avondklok omdat het kabinet niet goed functioneert. Hij wijst op de lage vaccinatiegraad in Nederland ten opzichte van andere landen. Ook hadden kwetsbare mensen voorrang moeten krijgen bij vaccineren. „Dan hadden we er veel beter voorgestaan.” Als aan het eind van het kwartaal alsnog alle kwetsbare mensen zijn gevaccineerd, is een avondklok niet nodig, aldus Wilders. Ook wil Wilders dat eerst wordt afgewacht hoe andere maatregelen werken, zoals de quarantaineplicht.

ANP/Bart Maat

