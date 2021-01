Vijftig verdachten aangehouden bij Italiaans maffia-onderzoek

De Italiaanse politie heeft donderdag dertien mensen opgepakt en vijfendertig mensen onder huisarrest geplaatst in een grootschalig onderzoek naar de ’ndrangheta, de Calabrese maffia. Dat meldt persbureau Reuters.

De aangehouden personen worden beschuldigd van belastingfraude, valse facturen, criminele samenzwering en corruptie. Ook het huis van voormalig Europarlementariër Lorenzo Cesa is onderzocht. Hij zegt onschuldig te zijn, maar is wel opgestapt als nationaal partijleider van de centrumdemocratische UDP. Cesa was van 2004 tot 2006 en van 2014 tot 2019 lid van het Europees Parlement en was daar onder meer lid van de commissie voor Burgerrechten, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Vorige week is in Calabrië, in de teen van de Italiaanse laars, een zogeheten maxiproces begonnen, waarbij 355 verdachten terechtstaan op verdenking van banden met de ’ndrangheta. Onder de beklaagden zitten burgemeesters, politici, griffiers, bankiers, carabinieri, gemeenteambtenaren, ondernemers, journalisten en advocaten. De ’ndrangheta wordt ook wel gezien als de machtigste misdaadgroep in Europa.

