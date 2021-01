SP wil ‘lege werkvloerplicht’

„Corona raakt ons allemaal”, zo begint Lilian Marijnissen (SP) met een cliché. „Maar sommigen worden harder geraakt dan anderen. Het maakt nogal uit hoe goed je internetverbinding is, of je in een flatje driehoog zit, of je ruimte hebt om echt goed te kunnen leren.”

De SP snapt wel dat extra maatregelen nodig zijn. „We kunnen het zorgverleners niet aandoen dat er een derde golf komt die nog hoger is dan de eerste en tweede.” Maar de groep die „het toch al moeilijk heeft” wordt extra geraakt door de avondklok, aldus de SP. Ze wil in elk geval niet dat de avondklok al om 20.30 uur ingaat, zoals nu wordt voorgesteld, maar op een later tijdstip.

Daarnaast wil de SP een ‘lege werkvloerplicht’ voor banen die ook thuis uitgevoerd kunnen worden en een vliegverbod voor alle niet-noodzakelijke vluchten. „Want het moet wel eerlijk gaan.”

ANP/Bart Maat

