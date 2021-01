Rutte: ook avondklok omdat dat een verplichting is

Jesse Klaver (GroenLinks) vraagt zich af of de avondklok wel het goede middel is om het doel te bereiken: besmettingen tijdens thuisbezoek voorkomen. Hij stelt voor om mensen een bubbel te laten vormen met een beperkt aantal personen. Dat zou hetzelfde resultaat kunnen geven. Maar volgens Rutte is die maatregel moeilijk af te dwingen. Een avondklok is een harde verplichting.

Rutte zegt dat ook gewerkt wordt aan betere communicatie om het draagvlak te vergroten. „Daar worden soms fouten gemaakt.” Hij haalt een voorbeeld aan over een advies dat hij lange tijd gaf: „Was je handen stuk.” „Ik werd er door een vriendin op gewezen dat mensen met een verstandelijke beperking dat soms letterlijk namen. Dat advies geef ik dus ook niet meer, ik zeg nu: was je handen heel vaak.”

Pieter Heerma (CDA) wil dat het kabinet meer doet aan die communicatie. Aan mensen moet perspectief worden geboden zodat ze het opvolgen van maatregelen en adviezen volhouden. Hij stelt ook voor dat bij de persconferenties ervaringsdeskundigen komen die lijden onder corona of de maatregelen. Dat zou voor beter naleving van de maatregelen kunnen zorgen. Rutte zegt toe naar dit soort suggesties te kijken.

ANP/Bart Maat

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) maakt zich zorgen over mensen die zorg verlenen, die vragen zich volgens haar af of ze zorg kunnen blijven leveren in de avonduren. Rutte zegt dat bij een avondklok een uitzondering wordt gemaakt voor mantelzorgers en mensen die professioneel zorg verlenen. Dik-Faber wil dat die uitzondering simpel en duidelijk gemaakt wordt voor die groep. Rutte beaamt dat.

Eva van Esch (PvdD) vraagt of Rutte spijt heeft dat het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk rond Kerst maar twee dagen gold en niet langer. Rutte zegt dat Nederland destijds de eerste was met een vliegverbod, maar ook dat zijn denken „hierin is opgeschoven”. Het vliegverbod blijft gelden totdat die vervangen is door een quarantaineplicht, dat kan volgens Rutte nog wel vier weken duren.

