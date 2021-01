Rutte: geen alternatief voor avondklok

Volgens Rutte is de avondklok nodig omdat het een maatregel is die kan worden gehandhaafd, en geen dringend advies zoals het aantal mensen dat op bezoek mag komen.

Rutte heeft „grote zorgen” over de Britse variant van het coronavirus en wil ingrijpen, anders is het „hopen dat het niet onze kant opkomt”. Dat ging niet goed bij de eerste golf toen de situatie in Bergamo ernstig was en te laat werd ingegrepen volgens Rutte.

De effectiviteit van de avondklok is aanzienlijk, zegt Rutte, omdat deze maatregel het aantal besmettingen thuis tegengaat. Dan moet de avondklok wel ingaan tussen 20.00 en 21.00 uur, zegt hij op basis van het OMT-advies. Partijen die het kabinet aan een meerderheid kunnen helpen, zoals D66 en GroenLinks, willen dat een eventuele avondklok later ingaat.

Alternatieven voor de avondklok zijn er niet volgens Rutte, behalve het dringende advies om helemaal niet naar buiten te gaan. „Als we dat gaan handhaven, hebben we een dag- en nachtklok.” Zodra het kan, is de avondklok de eerste maatregel die geschrapt wordt, zegt Rutte.

Wilders vindt dat Rutte de avondklok nog niet genoeg heeft onderbouwd. „Een verhaal van drie minuten en daar moeten de mensen thuis het dan maar mee doen?” Rutte zegt dat hij niet „de persconferentie wil overdoen”.

Er volgt een debat over wetenschappelijke onderzoeken. Volgens Wilders hebben die nog geen zogeheten peer review gehad, een toetsing van andere wetenschappers. Hij noemt de onderbouwing „broddelwerk”. „De ontwikkelingen gaan zo snel, daarvoor is simpelweg nog geen tijd geweest”, aldus Rutte. Hij wijst erop dat het bij de onderbouwing van de avondklok sowieso lastig is „precies, hard, tot alle cijfers achter de komma” het effect vast te stellen.

Wilders ziet een andere oplossing: vaccineren. „De piek op de IC’s komt pas in mei”, zegt Wilders op basis van berekeningen van het RIVM. Tegen die tijd kunnen vaccinaties al werken, zegt hij. Volgens Rutte is vaccineren nu niet de oplossing: „Vaccins komen te langzaam door om de strijd tegen een derde golf te winnen. En er liggen nú al veel mensen op de IC.”

ANP/Bart Maat

