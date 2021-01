Ruim 600.000 euro gestolen bij gemeente Den Haag

Bij de gemeente Den Haag is vorig jaar ruim 600.000 euro gestolen, vermoedelijk door een medewerker. Dat blijkt uit een brief van de gemeenteraad. De brief dateert al van 16 december, maar is donderdag pas openbaar gemaakt.

De politie Den Haag laat weten dat een 30-jarige Haagse vrouw is gearresteerd op verdenking van diefstal, verduistering, computervredebreuk en witwassen. Zij werkte bij de gemeente en was eerder al op staande voet ontslagen. Haar vriend, een 32-jarige Hagenaar, is aangehouden voor witwassen. Uit zijn woning zijn goederen in beslag genomen ter waarde van enkele honderdduizenden euro’s.

De diefstal kwam afgelopen november aan het licht toen een medewerker ontdekte dat in een betaalzuil bij het stadsdeelkantoor Escamp minder wisselgeld bleek te zitten dan in het kasboek stond. De zuil wordt door mensen gebruikt om contant te betalen voor paspoorten en rijbewijzen die ze aan de balie krijgen. Uit onderzoek bleek dat in voorgaande maanden ook minder geld in de zuil had gezeten dan door de gemeente bij het geldwisselkantoor was besteld.

In totaal is een bedrag van 627.386,12 euro ontvreemd. De betaalzuil is buiten werking gesteld.

Het is de tweede keer in korte tijd dat bij de gemeente Den Haag geld wordt gestolen. In de zomer van 2020 werd bekend dat een financieel controller van de gemeente jarenlang valse facturen opstelde. De 48-jarige man zou voor 1,7 miljoen euro hebben gefraudeerd. Deze medewerker werd ontslagen, er wordt nog onderzocht of hij kan worden vervolgd.