Royston Drenthe: ‘Wie kwetsbaar is hoort niet in de mannenwereld van het topvoetbal thuis’

Vanaf zijn hotelbed kijkt Royston Drenthe de camera in. „Sorry”, zegt hij, terwijl hij in zijn ogen wrijft. „Ik ben een beetje moe. Vandaag heb ik appartementen bezichtigd. Het wordt tijd voor een vaste plek. Niets spectaculairs, ik wil gewoon een dak boven mijn hoofd. Morgen hoop ik te kunnen verhuizen.”

De oud-voetballer van onder meer Real Madrid, Feyenoord en Everton verraste eerder deze maand met loopbaannieuws. Tot eind mei speelt hij voor Racing Murcia, een club op het vierde niveau in Spanje. Na zijn kortstondige rentree in het betaald voetbal, bijna drie jaar geleden bij Sparta, leek het alsof de 33-jarige Drenthe aan het afbouwen was. Bij amateurclub Kozakken Boys haalde hij vooral het nieuws als het om zijn activiteiten buiten het veld ging.

Zo was Drenthe actief als rapper, maakte hij zijn acteerdebuut in de populaire serie Mocro Maffia, en werd hij eind vorig jaar persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank in Breda. Topsport leek bijzaak te zijn geworden.

Maar nu voetbalt hij dus in Murcia, een stad op zo’n vier uur rijden van Madrid. Hij wil zijn ploeg helpen aan promotie naar de Segunda Division B en zegt dat het spelletje hem nog steeds veel vreugde bezorgt. Dit buitenlandse avontuur komt als geroepen, want hij heeft een moeilijk jaar achter de rug.

Je was pas twintig toen je door Real Madrid werd ingelijfd. Je kocht een miljoenenvilla, reed rond in een Porsche Magnum, droeg peperdure horloges. Je hing erg aan materiële zaken, lijkt het.

Hij gaat rechtop zitten: „Heb ik dat ooit uitgesproken, dat ik veel om materiële zaken gaf?”

Nee, maar je haalde wel vaak het nieuws met de aankoop van statussymbolen.

„Dat betekent niet dat ik veel om materiële zaken gaf. Ik hóefde geen dure villa of auto te kopen, het was meer dat het kón. Als ik graag iets wilde hebben, en ik kon het bekostigen, dan kocht ik het. Wel is het zo dat ik die rijkdom niet goed kon managen. Als ik ging shoppen stond ik er bijvoorbeeld niet bij stil dat ik die week ook de huur moest betalen. Ik dacht niet na over de consequenties van mijn financiële handelen. Ik was een roekeloze young boy. Ik maakte alleen tijd voor dingen die ik leuk vond.”

Zo vloog je met Kerst een keer in een privéjet naar Marbella voor 32.000 euro. Geld dat je achteraf gezien beter niet had kunnen uitgeven.

Hij lacht. „Juist.”

Hoe kijk je terug op die periode?

„Ik heb het een plek gegeven. I lived the life, zullen we maar zeggen. Als ik nu een weekend naar Marbella zou gaan – even los van corona – zou ik met een lijnvlucht vliegen en ergens een bordje eten. Oké, misschien zou ik wel in een mooi hotel slapen, maar die overdaad hoeft niet meer van mij. Het kost me dan 2.000 euro in plaats van 32.000 en ik zou nog steeds een toptijd hebben.”

Maar hoe verklaar je dan dat je recent nog failliet bent verklaard?

„Dat heb ik aan mezelf te danken. Ik heb een paar jaar geleden een BV opgericht. Daar deed ik niets mee, maar er is wel één partij die nog recht heeft op geld. Ik heb daar te weinig aandacht aan besteed. Als er een officiële brief kwam, las ik alleen de eerste drie zinnen. Ik verscheen niet op zittingen, daardoor liep het mis.”

Royston Drenthe in Murcia Foto Santiago Vidal

Je kon er niet het geduld voor opbrengen?

Hij haalt zijn schouders op. „Ik richtte mijn aandacht op andere dingen.”

Foppe de Haan, je oud-trainer bij Jong Oranje, zei: ‘Royston loopt voor dingen weg, hij is lang niet altijd eerlijk naar zichzelf.’

Zijn gezicht betrekt. „Dat kan hij niet weten. Hij kent mij niet, niet écht. Als iemand niet voor dingen wegloopt ben ik het. Ik ga problemen altijd aan, alleen duurt het soms wat langer.”

Bij Jong Oranje was je De Haans oogappel. Waarom zou hij zoiets zeggen?

„Omdat hij om me geeft. Ik heb veel te danken aan die man. Maar in zijn algemeenheid hoor ik veel uitspraken over mijn persoon van mensen die mij niet kennen, die mij nooit ontmoet hebben zelfs. De mensen die mij écht kennen weten dat ik goed tegen kritiek kan, dat ik zeg waar het op staat en confrontaties niet uit de weg ga.”

Royston Ricky Drenthe groeide op in Rotterdam-West, the hood zoals hij het noemt. In de garage waar zijn moeder werkte haalden ze samen – hij klapt met zijn handen – de junkies uit de toiletten. Dat harde leven was voor hem het leven. Anders kende hij niet. „Veel jongens met wie ik opgroeide zijn niet zo oud geworden als ik.”

Toen hij drie jaar was werd zijn vader vermoord bij een afrekening in het drugscircuit. Zijn moeder en tantes voedden hem op. Hij werd als enig kind als prinsje behandeld.

Groot was waarschijnlijk hun opluchting toen hij als negenjarige bij Feyenoord ging voetballen. Een club van naam die zorgde voor houvast en routine. Zijn familie was bang dat de kleine Royston in de voetsporen van zijn vader zou treden. Ze wilden hem koste wat kost van de straat houden, vertellen ze in de biografie Royston van Hugo Verkley uit 2017.

Van meet af aan ging het crescendo met de carrière van de jonge Drenthe. Zijn coaches kregen niet altijd vat op hem – na onenigheid met Feyenoord-jeugdtrainer Rob Baan speelde hij twee seizoenen bij Excelsior – maar hij bleef goed presteren. In 2005 kreeg hij bij Feyenoord zijn eerste profcontract en in 2007 was hij de grote uitblinker met Jong Oranje op het EK onder 21. Real Madrid telde 15 miljoen euro neer voor een vijfjarig contract.

Hoe bepalend is de dood van je vader geweest?

„Sinds ik zelf vader ben (hij heeft zeven kinderen bij vier vrouwen) sta ik er elke dag bij stil. Ik was te jong om iets van zijn dood mee te krijgen, maar ik besef steeds meer hoe bepalend het voor mijn moeder is geweest. Mijn vader was haar grote liefde. De manier waarop hij doodging was heel schadelijk voor haar. Mijn vader heeft niks mee gekregen van wat ik heb bereikt. Het is mijn moeder die mij al die jaren heeft begeleid. We wonen nu wat verder van elkaar, maar we facetimen bijna elke dag.”

Legde het geen druk op je als kind: haar angst dat jou hetzelfde lot ten deel zou vallen als je vader?

Hij pakt twee Chinese stokjes en roert in de noodles die inmiddels lauw zijn geworden. „Dat legde zéker een druk op mij. Op mijn zestiende, toen ik prof werd, ging ik dat merken. Mijn familie bedoelde het goed, maar onbewust werd er meer van me gevraagd. Ik was nooit op mezelf, er waren altijd mensen om mij heen. Als vrienden naar huis wilden, werd ik soms boos op ze. Waarom ga je weg?”

Zat het je volwassenwording in de weg?

„Dingen die ik als negentienjarige had moeten leren, leer ik nu pas. Dat is niet erg. Zo lang ik maar wil blijven leren, hè. Ik merk dat ik het afgelopen jaar volwassener ben geworden. Ik hoor het ook van mensen om mij heen. Voor het eerst vind ik het lekker op mezelf te zijn. Alleen wandelen bijvoorbeeld, daar heb ik geen moeite meer mee.”

Wat is er veranderd?

„Na de lockdown, afgelopen maart, kreeg ik een burnout. Ik had nergens meer zin in. Wilde niet verder. Was mezelf niet. Mijn leven bestond uit eten, tv kijken en slapen. Zelfs voor mijn vrienden en de moeder van mijn kinderen isoleerde ik mijzelf. Via mijn moeder hoorden ze hoe het met me ging.

„Ik heb eerder verdrietige fases in mijn loopbaan gehad. Na Everton heb ik bijvoorbeeld acht maanden niet gevoetbald. Niet omdat ik geen club kon vinden – ze stonden in de rij – maar omdat ik er geen plezier meer in had. Ik had genoeg van het ieder-voor-zich-wereldje. Daar kon ik slecht mee omgaan, ik ben een gevend persoon. Maar dan keek ik in de spiegel en zei ik tegen mezelf: pik, waarom ben je eigenlijk verdrietig? Daar had ik geen goed antwoord op en dan ging het weer over.

Deze keer niet. Het was een opeenstapeling van dingen. Liefde, geen liefde, vrienden, geen vrienden, succes, geen succes. ‘Wat is er met mijn jongetje’, vroeg mijn moeder. Ik kon het haar niet vertellen.”

Heb je hulp gezocht?

Hij knikt. „Sindsdien praat ik met een psycholoog. Dat helpt mij enorm. Als jongen leerde ik dat mannen niet huilen, maar nu weet ik beter. Praten over mijn gevoelens maakt mij meer man. Als ik mezelf niet uít gaat het bergafwaarts met me.”

Eind vorig jaar haalde Gregory van der Wiel alle media toen hij in een open brief schreef dat hij last had van paniekaanvallen en angstgevoelens. Hoe komt het dat zo weinig voetballers over hun gevoel praten?

„Topvoetbal draait om succes. Je krijgt eigenlijk geen ruimte om minder te presteren. Maar ook voetballers hebben wel eens een baaldag. Ik weet nog dat ik geen oog dicht deed ’s nachts als ik bij Real tegen Dani Alves (destijds zijn tegenstander bij Barcelona) moest spelen. Ik ging de wedstrijd in zonder zelfvertrouwen, terwijl ik eigenlijk vrij en open minded moest zijn. Wil je in dat soort omstandigheden toch goed presteren, dan moet je je gevoel uitschakelen.”

Royston Drenthe in Murcia Foto Santiago Vidal

Als topvoetballer mag je niet kwetsbaar zijn?

„Nee. Wie kwetsbaar is hoort niet in deze mannenwereld thuis, al heb je nóg zo veel talent. Het kan je kapot maken. Soms zie ik mezelf terug in voetballers die even oud zijn als ik toen ik naar Real ging. Ik houd mijn hart vast. Welk diep dal staat hen nog te wachten?”

Zouden voetballers mentaal beter begeleid moeten worden?

„Ja, al is dat nog zo makkelijk niet. De ene voetballer heeft een advocaat als vader, de andere een schoonmaker. Opvoedingen kunnen sterk verschillen. Ben je eenmaal profvoetballer dan komt alles in een stroomversnelling. Er is weinig tijd voor begeleiding. De wijde wereld komt in razend tempo op je af.”

In Spanje lijkt de tijd soms stil te staan. Hij heeft er veel vrienden, kent de taal en voelt zich gerespecteerd. „Mijn toekomst ligt in Spanje, niet in Nederland. Ik heb veel aan Nederland te danken, maar heb er nooit mijn draai kunnen vinden. Als ik er te lang ben, ontstaat er altijd rumoer. Het is meer een pendelland, dan een land waar ik oud wil worden. Nederlanders zijn ... koud. Gisteren keek ik op de Spaanse tv naar Real Madrid - Barcelona. Vier commentatoren deden verslag, de een nog vuriger dan de ander. In Nederland doen ze het met één commentator, een beetje zunig. Niet erg, maar zo zijn Nederlanders.”

Voorlopig geniet hij van kleine succesjes en leeft hij van dag tot dag. Wedstrijden winnen, kilo’s verliezen, fitter worden. Als hij goed in zijn vel zit, zegt Drenthe, kan hij leuke dingen doen op het veld. „Anders was ik hier ook niet aan begonnen, dan had ik net zo goed op de bank kunnen gaan zitten en mezelf vol proppen.”

Pas na zijn 35ste hakt hij de knoop door: doorspelen of niet? „Ik wil graag de UEFA Pro-opleiding gaan doen (de hoogste trainersopleiding van Nederland). Het lijkt mij mooi mijn ervaringen op spelers over te brengen. De highs en de lows. Het zou zonde zijn als ik daar niets mee doe. Ergens heb ik toch een voorbeeldfunctie, nietwaar?”